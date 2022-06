Obligatoires durant de nombreux mois en intérieur et en extérieur, les masques chirurgicaux représentent une problématique environnementale importante. Depuis le mois d’avril 2021, la mairie du 2e arrondissement propose donc de les récupérer pour les recycler. En un peu plus d’un an, 124 kilos ont été traités.

En un peu plus d’un an, depuis le 16 avril 2021, la mairie du 2e arrondissement de Lyon assure avoir collecté 41 300 masques chirurgicaux via un point de collecte qu’elle a installé à cet usage. Ce qui représenterait 124 kilos de masques recyclés grâce à un partenariat avec l’association TEHP et les entreprises Solution Recyclage et Cycl-add.

Un véritable succès pour le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, qui précise dans un communiqué "chaque mois nous collectons un peu plus de 10 kilos de masques ». Les masques collectés ont notamment été recyclés en ports de fleurs et les deux entreprises chargées du recyclage étudient désormais la « faisabilité d’en faire des t-shirts".