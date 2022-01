Pic de pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade encore, les véhicules Crit'Air 3 interdits dans la ZFE dès jeudi

La qualité de l'air n'en finit plus de se dégrader à Lyon. Après l'alerte de niveau "information- recommandation" sur l'ensemble du Rhône en début de semaine, la vigilance rouge a été activée mercredi 26 janvier pour le bassin lyonnais et le Nord-Isère. Et pour faire face à cet épisode de pollution aux particules fines (combustion polluant PM10), la préfecture du Rhône a pris un nouvel arrêté renforçant les mesures d’urgence.

Une vignette Crit'air 1 ou 2 pour pouvoir circuler