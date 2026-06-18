Le trafic ferroviaire sera interrompu à la gare de Lyon-Perrache à partir de vendredi soir et jusqu’à lundi matin.

Les voyageurs vont devoir s'organiser ce week-end. La gare de Lyon-Perrache sera inaccessible aux trains entre vendredi 19 juin à 22h30 et lundi 22 juin à 5h30. Cette interruption s'inscrit dans le vaste chantier de modernisation des voies mené par SNCF Réseau.

L'opération, engagée depuis la fin du mois d'avril, consiste à remplacer l'ensemble des composants des infrastructures ferroviaires, des rails au ballast en passant par les traverses, afin de garantir la sécurité et la qualité des circulations.

Il s'agit de la deuxième fermeture d'ampleur en quelques semaines, après une première interruption le weekend du 6 et 7 juin. Pour limiter les perturbations, la SNCF recommande aux voyageurs de consulter les horaires actualisés avant leur départ et de privilégier la gare de Lyon Part-Dieu pour leurs trajets.