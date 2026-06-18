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(Photo d’illustration) @WilliamPham

Accident mortel en trottinette à Lyon : la police lance un appel à témoins

  • par Loane Carpano

    • Suite à l'accident entre un automobiliste et un homme en trottinette ayant perdu la vie, la police nationale lance un appel à témoins.

    Mercredi 17 juin, un homme en trottinette perdait la vie après avoir percuté par un automobiliste qui entrait dans un parking, avenue du 25e régiment de Tirailleurs Sénégalais, à Lyon (9e).

    Suite à l'accident, le ministère de l'Intérieur a décidé de lancer un appel à témoin, visant à recueillir des informations sur les faits. Toute personne ayant vu ou entendu l'accident est priée de contacter le commissariat de Lyon 1er au 04 37 26 25 63, ou au 04 37 85 88 38.

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