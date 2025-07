La qualité de l’air reste dégradée ce samedi à Lyon 

Avec le beau temps de ce week-end, la qualité de l'air reste dégradée ce samedi 5 juillet à Lyon.

La qualité de l’air ne s’améliore pas ce samedi 5 juillet à Lyon et les indices Atmo restent dégradés en raison du beau temps et des températures élevées. Une pollution aux multi-polluants ainsi qu’à l’ozone sera plus importante au cours de la journée, notamment entre 11 heures et 20 heures.

À noter également que les grands axes routiers autour de Lyon seront également impactés. Les indices Atmo seront mauvais, voire très mauvais, au cours de la journée.