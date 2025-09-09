Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : un SDF interpellé après un vol et des dégradations dans un hôtel

  • par La Rédaction

    • Un homme de 26 ans, en état d’ivresse, a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Perrache. Il venait de commettre un vol à la roulotte avant de s’attaquer aux portes d’un hôtel.

    Vers 0h50, le gardien de nuit d’un établissement du 2ᵉ arrondissement a entendu des bruits suspects. Selon nos confrères du Progrès, un individu, armé de plots métalliques, venait d’entrer dans l’hôtel et dégradait des portes. La police, rapidement sur place, a interpellé le suspect à l’angle du cours de Verdun et du quai Rambaud.

    L’homme, un SDF allemand de 26 ans, était en possession d’objets dérobés dans une voiture fracturée peu avant dans une rue voisine. En garde à vue, il a reconnu le vol et les dégradations. Il doit être présenté ce mardi devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

    PAZ annonce une nouvelle mobilisation pour la fermeture du zoo de Lyon

