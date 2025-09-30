PAZ dénonce la vente de pièges à colle au Leclerc de Champvert à Lyon

L'association de défense animale PAZ dénonce la commercialisation de pièges à colle, des pièges notamment vendus dans l'enseigne Leclerc de Champvert à Lyon.

Depuis 2024, l'association de défense animale PAZ lutte contre la commercialisation des pièges à colle : des pièges où s'engluent les animaux avant de mourir affamés et déshydratés : "Les animaux piégés agonisent des heures voire des jours englués sur la plaque, avant de mourir de faim, de soif ou d’épuisement dans leurs excréments", explique PAZ. Notamment utilisé pour capturer des rongeurs, le produit est commercialisé dans de nombreuses grandes surfaces et magasins de jardin.

Si suite à une campagne de sensibilisation, de nombreuses enseignes telles que Bricorama, Carrefour, ou encore, Jardiland s'étaient engagées à cesser la vente du piège en magasin, certains commerces continuent de le commercialiser.

Des pièges à colle vendus à Lyon

C'est notamment le cas du Leclerc de Champvert, situé dans le 9e arrondissement de Lyon. Suite à une plainte de cliente concernant la distribution du produit, une pétition demandant le retrait du piège en magasin a été lancée. De son côté l'association a écrit à l'enseigne pour demander "de ne plus commercialiser de piège à colle chez E.Leclerc."

Faute de réponse de la part de la grande surface, PAZ a décidé de contacter le ministère de l'Ecologie pour demander l'interdiction de ce type de piège au niveau national : "Il est impératif que la France s'engage résolument dans la dynamique d’interdiction des pièges à colle pour rongeurs", affirme l'association.

Reste désormais à voir si le gouvernement prendra le chemin déjà emprunté dans de nombreux pays dont la Suisse, l'Irlande, l'Angleterre, ou encore l'Islande qui interdisent d'ores et déjà l'utilisation du piège.

