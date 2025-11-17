Lyon : la Fondation Fourvière relance son appel aux dons afin de restaurer les tours de la basilique

La Fondation Fourvière lance un nouvel appel aux dons afin de réunir 500 000 euros "de toute urgence" pour la restauration des tours de la basilique.

Monument emblématique de Lyon, la basilique Notre-Dame de Fourvière nécessite de nouveaux travaux de restauration. Après un premier appel aux dons lancé l'année dernière pour financer les travaux sur les deux tours les plus endommagées, la Fondation Fourvière annonce ce lundi relancer sa campagne d'appel aux dons pour réunir 500 000 euros "de toute urgence" et engager les rénovations sur les deux autres tours.

Fissures, encrassement, dégradation des joints et blocs de pierre qui se détachent, infiltrations d’eau et corrosion des structures métalliques, les tours sont aujourd’hui dans "un état de dégradation alarmant", s’inquiète la Fondation Fourvière dans un communiqué. Cette seconde campagne vise donc à financer la restauration structurelle des deux tours restantes ainsi que l’élargissement du périmètre des travaux incluant la rénovation des parties basses des tours.

Pour rappel, la Fondation Fourvière espère une rénovation complète des quatre tours d’ici mi-2027. Le budget total des travaux est estimé à 5,2 millions d’euros.

