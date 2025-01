La France remporte le Bocuse d'Or 2025 à Lyon

A Lyon, la France décroche le 20e Bocuse d'Or, l'un des plus prestigieux et convoités concours de cuisine du monde.

Et de 9 ! La remporte son 9e Bocuse d'Or de l’histoire.

L'équipe de France, emmenée par Paul Marcon, accompagné de sa commis officiel Camille Pingot (et de son coach le chef Meilleur ouvrier de France Christophe Quantin), a remporté lundi 27 janvier, à Lyon, la 20e grande finale mondiale du Bocuse d'Or, le plus important concours de cuisine de la planète.

Un exploit quand on sait que son père avait déjà décroché le Graal en 1995 ici même à Lyon. Si on compte aussi Serge Vieira, alors second chez Régis Marcon, qui rafla aussi la statuette en 2005, cela fait trois Bocuse d'Or pour le petit village de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire) où est installé le restaurant trois-étoiles de Régis & Jacques Marcon (son autre fils).

Les 24 membres du jury international ont rendu leur verdict, lundi 27 janvier, au terme de 5h30 d’épreuves afin de récompenser la technique, la mise en avant des produits ainsi que leur non-gaspillage. Les épreuves avaient commencé dimanche matin.

L’ensemble des 24 candidats, sélectionnés aux quatre coins du monde, ont dû mettre en lumière le chevreuil, le fois gras et le thé pour le thème plateau, et sublimer le celeri, le maigre et le homard pour le thème assiette.



Paul Marcon succède au Danois Brian Mark Hansen qui avait remporté l'or en 2023, lors la dernière édition (devant le Norvégien Filip August Bendi et le Hongrois Bence Dalnoki).

Le Bocuse d'argent a été remporté par le Danemark Le Bocuse de bronze a été décroché par la Suède.