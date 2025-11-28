Part-Dieu : le premier chêne lance la renaturation du quartier

L'acte symbolique ouvre la "période des plantations" de Lyon durant laquelle 79 opérations de végétations seront menées.

Les coups de pelle ont bravé le froid à Part-Dieu. Vendredi 28 novembre, le maire de Lyon, Grégory Doucet, son adjoint délégué à la végétalisation, Gautier Chapuis, le président de la Métropole, Bruno Bernard, et la maire du 3e arrondissement, Marion Sessiecq, ont planté le premier chêne du bois de la Part-Dieu. Ce dernier s'inscrit dans le projet de renaturation de l'ensemble des espaces publics du coeur du quartier d'affaires, entrepris par la Métropole et la Ville de Lyon.

Situé entre l'avenue Lacassagne et la rue Garibaldi, ce nouvel espace, dont les travaux ont commencé le 11 mars dernier, doit permettre, selon le Maire, d'améliorer "la santé publique grâce au rafraîchissement qu'il apporte", tout en participant à "l'embellissement que tout le monde à Lyon réclame". "C'est un grand bonheur de réaliser un tel engagement de campagne en fin de mandat", confie l'édile.

143 arbres prévus dans le bois de la Part-Dieu...

Au total, 7 hectares de nouveaux espaces publics paysagers seront livrés d'ici la fin 2025 à la Part-Dieu afin de faire place au végétal et d'offrir un cadre de vie renouvelé aux habitants, salariés et usagers. Déjà 73 arbres y ont été plantés sur les 143 prévus. Le coût global de l'opération s'élève à plus de 5 millions d'euros, dont 30 000 financés par la Fondation Groupe Paredes Orapi (GPO), en tant que mécène de la Ville de Lyon.

Il s'agit de la première fondation d'entreprise à s'engager aux côtés de la mairie pour la végétation du quartier d'affaires lyonnais. "Soutenir ce projet en tant qu'unique grand mécène est en cohérence totale avec notre mission qui est d'agir où les besoins sont réels et où notre action a du sens", déclare fièrement Erika Thuilleur, présidente bénévole de la fondation.

Le projet du bois de la Part-Dieu à Lyon. (@Métropole de Lyon)

... et 250 000 plantés à Lyon en cinq ans

Cette première plantation lance plus globalement la "période de plantation" qui s'étend de novembre à mars et durant laquelle la Métropole et la Ville de Lyon se mobilisent pour planter massivement. Cette édition s'annonce différente notamment parce que, à l'instar du bois de la Part-Dieu, plusieurs projets "d'ampleurs" préparés tout le long du mandat entrent désormais en phase de réalisation : la distribution gratuite de plus de 2 000 arbres aux Grands lyonnais le 22 novembre dernier ou encore les 7 000 arbres qui seront ajoutés dans les forêts urbaines de Feyzin et de Caluire-et-Cuire.

Durant cette "période de plantation", 79 opérations de végétations seront menées, soit l'équivalent de 13 hectares de surfaces végétalisées. Et la main verte des Écologistes lyonnais n'est pas prête de s'arrêter puisque, après cet hiver, près de 250 000 arbres devraient avoir été plantés depuis le début du mandat de Grégory Doucet.

