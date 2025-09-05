La Métropole de Lyon relance sa distribution gratuite d'arbres aux particuliers

La Métropole de Lyon renouvelle sa distribution d’arbres. (@Métropole de Lyon)

Plus de 2 000 arbres seront distribués le 22 novembre aux résidents de maisons individuelles. Les inscriptions ouvrent jeudi 11 septembre.

Pour cette deuxième édition, la Métropole de Lyon reconduit son opération de végétalisation des espaces privés avec un budget de 80 000 euros. Les arbres, issus d'une production locale, comprennent 70% d'essences fruitières.

La distribution aura lieu au parc de Parilly ou au Domaine Lacroix-Laval entre 9 h 30 et 16 h 30. Les conditions : être résident des 58 communes métropolitaines, posséder une maison avec jardin et avoir un accès à la pleine terre.

En 2024, la première édition avait rencontré un succès immédiat avec toutes les demandes pourvues en quelques jours. Les habitants n'ayant pas bénéficié du dispositif l'an dernier seront prioritaires.