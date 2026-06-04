Actualité
L’école de botanique du Parc de la tête d’Or ouvre à nouveau ses portes au public @ RB

"Parler de l'histoire lyonnaise" : rénovée, l'école de botanique du Parc de la Tête d'Or rouvre au public

  • par Romain Balme

    • Ce jeudi 4 juin, la Ville de Lyon annonce la réouverture au public de l'école de botanique du Parc de la Tête d'Or. Cette dernière a été repensée pour accueillir un public plus large.

    Après plusieurs mois de travaux entre décembre 2024 et l'automne 2025, l'école de botanique du Parc de la Tête d'Or annonce sa réouverture au public ce jeudi 4 juin. Un chantier d'environ 550 000 euros, synonyme de métamorphose, pour "cette école à ciel ouvert" qui n'arrivait plus à attirer le public, comme le déplore Juliette Babin, directrice du jardin botanique : "Il fallait revoir le projet, nous avions observé un manque d'intérêt du public, ainsi que des problèmes d'espèces invasives. La configuration de ce lieu correspondait à une classification devenue obsolète."

    Fini les "allées concentriques", l'aménagement paysager a été complètement revu : "nous avons cassé cet effet de petites allées, en gardant cette grande structure, avec des massifs agrandis", se satisfait la directrice du jardin botanique.

    Deux espaces aux enjeux différents

    Cette nouvelle configuration distingue désormais deux espaces. D'une part, un secteur dit "systémique", réservée à la médiation scolaire auprès d'élèves de la maternelle aux études supérieure. A cet effet, le jardin botanique a noué un partenariat avec les étudiants de l'Université Lyon 1. Un clin d'œil à l'histoire puisque le jardin botanique avait été créé à l'origine pour accueillir l'école vétérinaire. Cette partie apprentissage vise ainsi "à faire découvrir les grandes familles végétales, et montrer leur diversité."

    L'autre aspect de cette nouvelle configuration s'inscrit dans une volonté "ethnopédagogique", et est destiné au grand public. "L'idée, c'est de parler de l'histoire lyonnaise à travers la botanique et quatre grands secteurs (agriculture, textile, gastronomie et médecine) qui ont fait la renommée de l'agglomération lyonnaise", expliquent Mathilde et Agnès, jardinières. Ainsi, l'architecture de ce parcours est construite en deux chemins, représentant le Rhône et la Saône.

    Des variétés symboliques de l'histoire lyonnaise et des alentours poussent désormais ici, à l'image du topinambour, du poireau de Solaize, ou de l'aubergine de Valence. Côté textile, du lin et du coton ont été plantés, à l'instar des muriers à soie, qui sont stockés au sein d'une pépinière. Créateur du jardin, l'abbé Rozier voit désormais sa statue trôner à la tête de l'allée.

    Après ces mois de travaux, une nouvelle ère s'ouvre pour l'école de botanique, de quoi satisfaire Sophia Popoff, adjointe à la mairie de Lyon déléguée à la végétalisation et à la biodiversité. "L’école de botanique contribue ainsi à renforcer les liens entre le grand public, les étudiants et les chercheurs mais également entre le Jardin botanique et le Parc zoologique autour de missions communes : la recherche, la conservation et l’éducation à l’environnement."

    Lire aussi : Lyon : une espèce méconnue redécouverte dans le jardin botanique

    à lire également
    Villeurbanne : un jeune homme séquestré, le RAID intervient

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : un jeune homme séquestré, le RAID intervient 14:41
    Le ministre des Affaires étrangères attendu à Lyon ce vendredi 14:29
    L'École Change Demain fait une étape à Trévoux 14:23
    Amélie Charrier, prix Arwe 2026
    Amélie Charrier, l'artiste valentinoise qui conquiert Turin 14:14
    "Parler de l'histoire lyonnaise" : rénovée, l'école de botanique du Parc de la Tête d'Or rouvre au public 13:57
    d'heure en heure
    2 membres de l’Office français de la biodiversité (OFB) lors d'une opération au Parc de Miribel-Jonage
    "Concilier les usages et les usagers" : le défi du Grand Parc de Miribel-Jonage pour protéger la biodiversité 13:49
    musée gallo romain
    Rendez-vous aux jardins : découvrez le programme du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal 13:01
    Escapades en Saône-et-Loire : Cluny, entre patrimoine et vallons bourguignons 12:35
    Lyon : le métro D perturbé, la reprise de la circulation estimée à 14h30 12:07
    Exposition au musée Champollion : Le Nil, fleuve nourricier depuis l'Antiquité 11:54
    Ce tournoi de tennis recherche des bénévoles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 11:22
    Recherche médicale : les HCL et Amgen s’allient pour accélérer les essais cliniques à Lyon 10:58
    Piscine du Rhône : la fermeture reportée à l’après-été 2027 malgré d’importants travaux 10:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut