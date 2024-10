Plus d'un siècle après son apparition dans le jardin botanique de Lyon, la méduse d'eau douce a été redécouverte début octobre, lors d'un programme de recherche.

Craspedacusta sowerbii, c'est le nom scientifique de l'espèce de méduse redécouverte le lundi 7 octobre, dans le Jardin botanique de Lyon, situé au cœur du parc de la Tête d'Or. Dans un communiqué publié ce jeudi, la Ville de Lyon se réjouit de cette "redécouverte exceptionnelle".

Une redécouverte exceptionnelle car cela faisait plusieurs décennies que la méduse d'eau douce n'avait pas été observée à Lyon. Sa première apparition entre Rhône et Saône remonterait à 1919.

"Un gage de qualité de l'eau"

La présence de cette méduse est également un "gage de qualité de l'eau", selon la Ville de Lyon. En effet, le très petit Craspedacusta sowerbii (entre 2 et 25 mm) passe la majeure partie de son existence sous forme de polype (un corps gélatineux de forme conique) et ne se transforme en méduse qu'à de rares moments ; lorsque l'eau est claire et non polluée et lorsque la température de celle-ci est supérieure à 20°C.

Suite à cette découverte réalisée dans le cadre du programme national Craspe'doubs, qui vise à mieux connaître la répartition de l’espèce en France, la Ville de Lyon insiste sur "l'importance de la surveillance continue des écosystèmes, y compris dans des environnements contrôlés comme les jardins botaniques".