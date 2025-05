Parilly : 60 ans d'évolution vers un hippodrome plus durable

Cette année l'hippodrome de Parilly célèbre ses 60 ans. Six décennies de courses, rythmées par plusieurs évolutions, tant sur l'aspect environnemental que sur le plan animal.

Facteur Cheval, Lurabo, Général du Pommeau, ou encore Irésine, voici les stars du monde hippique ayant foulé la piste de l'hippodrome de Parilly. En 60 ans, le lieu de course est devenu l'une des meilleures pistes en herbe de l'Hexagone. Chaque année, des centaines de chevaux foulent la piste de 17 hectares de Parilly. Courses plates, de trot, d'obstacles ou encore de cross-country, l'espace accueille les plus grands rendez-vous tels que des étapes du Grand National, du Trophée National de cross, ou encore du Défi du Galop.

Inauguré en 1965, l’hippodrome célèbre son soixantième anniversaire. Une longévité marquée par des évolutions techniques, et des avancées en matière d’écologie. Le bien-être animal a également fait l'objet de consultations, permettant au lieu de recevoir le label EquuRES en 2017. Grâce à de nouvelles initiatives, l’hippodrome a franchi une étape supplémentaire en atteignant le niveau "Progression" du label en 2022. Il fait ainsi partie des 416 structures labellisées en France : "Cela nous semblait évident de revoir nos processus pour être efficaces tout en devenant plus écoresponsables", explique Yann Souillet-Desert, en charge de la communication des hippodromes de Lyon.

Echelonné du label EquuRES

Échelonné du label "Progression" EquuRES, l'hippodrome de Parilly se positionne comme engagé en termes d'écologie et de bien-être animal. Spécifiquement développé pour les structures équines, "le label EquuRES est la seule démarche de qualité française en faveur de l'environnement et du bien-être animal", souligne Katie Clifford, chargée de développement chez EquuRES. Les dix thématiques d'action du label permettent aux professionnels d'entrer dans une démarche globale d'amélioration continue, pour ce qui concerne les économies d'énergie, la protection de la biodiversité ou encore le bien-être animal.

Afin de permettre aux entreprises de graviter dans une démarche d'amélioration continue, le label repose sur trois niveaux : "Engagement", "Progression" et "Excellence". Durant un audit de plusieurs heures, les sites sont évalués avant d'obtenir leur label et une liste de points d'amélioration : "Des auditrices d'EquuRES se rendent sur place, elles s'assurent des preuves documentaires puis effectuent une visite du site pour voir s'il répond aux exigences du label", explique Katie Clifford. Une fois la démarche enclenchée, le label est renouvelé tous les trois ans à l'issue de visites de contrôle : "Le label est un gage de qualité, il permet de montrer aux visiteurs que le site s'engage sur le plan environnemental et sur le bien-être animal."

Le bien-être équin comme priorité

Si les courses hippiques restent un sport controversé dans lequel est souvent remis en cause le bien-être équin, l'hippodrome de Parilly se dit engagé dans le bien-être animal : "Nous ne pouvons pas convaincre tout le monde, mais il faut garder en tête qu'un cheval ne peut pas performer s'il n'est pas en bonne santé physique et mentale", explique Yann Souillet-Desert. Parmi les actions engagées en faveur de ce bien-être : un choix pointu sur la qualité des litières de box, un suivi rigoureux et constant des soins, et des installations adaptées et confortables pour les chevaux. Quant à la sécurité des pistes, celle-ci est garantie par un dialogue constant entre les équipes, les vétérinaires et les entraîneurs.

L'hippodrome se distingue également par sa gestion sanitaire : "Parilly dispose d'une très bonne gestion sanitaire, avec la mise en place d'un suivi pointu des chevaux entrants et sortants du site", explique la chargée de développement EquuRES. Elle poursuit : "Cela permet d'éviter de possibles épidémies et contaminations." "Les boxes sont également très grands et un van ambulance est présent sur place en cas de blessure", ajoute Katie Clifford.

Un hippodrome durable

L'hippodrome se veut également durable. Pour cela, un important travail sur l'eau a été entrepris par la direction du site : "Pour le confort des chevaux, les pistes doivent être sans cesse arrosées, cela demande de grandes quantités d'eau" évoque Yann Souillet-Desert. Avant de poursuivre : "Pour réduire et optimiser notre consommation d'eau, nous avons enterré sept grandes cuves pouvant récupérer jusqu'à 1 000 m³ d'eau. Celle-ci est ensuite réutilisée pour arroser les pistes." Autre action félicitée par EquuRES : le choix des fournisseurs et des ressources utilisées. "La paille disposée dans les box vient d'un fournisseur local qui agit en agriculture raisonnée", précise Katie Clifford. Côté restauration, c'est le même schéma : les produits servis au restaurant sont locaux.

À terme, l'hippodrome de Parilly devrait également être équipé de panneaux photovoltaïques, permettant de produire une partie de l'énergie du site : "Nous avons ce projet de ferme photovoltaïque depuis plusieurs années, celui-ci a été retardé mais nous comptons bien le réaliser", affirme Yann Souillet-Desert. Une récente visite d'EquuRES pourrait également faire passer l'hippodrome à l'échelon "Excellence", si les résultats le permettent.

Lire aussi :