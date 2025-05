Météo à Lyon : à quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Cette semaine devrait être moins ensoleillée que la précédente dans l'agglomération lyonnaise, malgré des températures agréables.

Après une semaine ensoleillée et avec des températures au-dessus des normales de saison, la météo devrait se montrer légèrement moins clémente à Lyon cette semaine du 19 au 25 mai. Dès ce lundi après-midi, le temps devrait être plus instable avec un risque d'averses ou d'orages diffus, note Météo Lyon.

Ce risque d'orages devrait être maintenu pour la journée de mardi. Puis, jusqu'à jeudi, quelques averses de pluie sont prévues à Lyon. Les températures resteront plutôt élevées, oscillant entre 18 et 23 degrés en après-midi.

Les journées de vendredi et samedi devraient être les plus ensoleillées de la semaine, avec des éclaircies attendues et un soleil dominant. Le mercure descendra à 8 degrés samedi matin avant de grimper à 20 degrés dans l'après-midi. Enfin, dimanche 25 mai, la pluie devrait faire son retour dans la capitale des Gaules sous la forme d'averses, avec un retour de l'humidité.

