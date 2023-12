Alors que la dernière édition du salon Equita Lyon a battu des records de fréquentation début novembre, Lyon Capitale vous emmène passer un dimanche à l'hippodrome de Parilly.

"Ils étaient lents aujourd'hui !", s'exclame Philippe. À bord de la voiture suiveuse, ce grand habitué des lieux observe les chevaux avec ses jumelles. "Cela fait 40 ans que je viens ici", confie le propriétaire de chevaux de course à Lyon Capitale.

Pas de galop aujourd'hui à l'hippodrome de Lyon-Parilly, mais neuf courses de trot attelé, discipline lors de laquelle des chevaux, menés par un driver, tractent un sulky. 600 à 800 personnes sont attendues. "75 % de nos visiteurs viennent de la métropole de Lyon", précise Yann Souillet-Desert, responsable communication des hippodromes de Lyon. À 12 h, le hall des paris fourmille de joueurs, venus miser sur les potentiels meilleurs chevaux. D’ailleurs aujourd’hui, ils pourront parier sur l’écurie d’un certain Antoine Griezmann.

14 000 employés en Auvergne-Rhône-Alpes

D’après Yann Souillet-Desert, des dimanches "classiques" comme ce 10 décembre, avant-dernière journée de la saison, génèrent entre 15 000 et 20 000 euros de mises. À Lyon, c'est la Société des Courses Lyonnaises qui gère les deux hippodromes de la métropole : Parilly et Carré de Soie. D’après le conseil de filière cheval, la région Auvergne-Rhône-Alpes dégage un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros, dont 732 millions d'euros de paris PMU. "Elle représente 14 000 personnes employées et près de 5 000 bénévoles, soit environ 19 000 personnes impliquées dans le secteur du cheval", peut-on lire sur leur site internet.

Retour aux écuries après la course pour les drivers de l'hippodrome de Parilly © ML

La sonnerie retentit : la course débutera dans moins de 5 min. Aujourd’hui, la voiture suiveuse est conduite par Mamadou Ly, grand passionné de course hippique. Devant, les commissaires scrutent le moindre écart et veillent au respect des règles. Après 3 minutes 45, le verdict tombe : la deuxième course de la journée est remportée par Karting de Play.

Entrée gratuite en semaine (sauf événement). Le week-end : 5€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.

Plus d'informations sur le site des hippodromes de Lyon.