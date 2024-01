Dès aujourd'hui, les 600 000 élèves de terminale que comptent les lycées français sont invités à formuler les voeux pour la rentrée 2024.

Après l'ouverture du site d'information Parcoursup le 20 décembre, les lycéens, apprentis et étudiants en reconversion peuvent désormais formuler leurs vœux d’orientation. Au total, 23 000 formations leur sont proposées sur la plateforme, dont 9 000 en apprentissage. Pour rappel, 900 000 jeunes ont validé au moins un voeu les années précédentes.

Les candidats ont jusqu'au 14 mars pour déposer leurs candidatures, puis ils auront jusqu'au 3 avril pour remplir leurs dossiers et écrire, lorsque nécessaire, leurs lettres de motivation. Il est possible de formuler 10 voeux, voire des sous-voeux pour certaines formations. S'ils demandent des formations en apprentissages, les candidats peuvent toutefois formuler 10 voeux supplémentaires.

Lire aussi : Parcoursup 2024 : ouverture du site d'information

Quelques nouveautés

Parcours présente cette année plusieurs nouveautés. En effet, les notes obtenues par les élèves de terminale lors des épreuves de spécialité ne sont plus prises en compte, seul l'est le contrôle continu. Egalement, les lettres de motivation ne sont plus systématiques, c'est aux formations d'en demander une ou non.

Par ailleurs, la plateforme est désormais accessible à tous les lycéens qui souhaitent s'y inscrire. L'objectif est de laisser la possibilité à tous les élèves de consulter les offres de formation avant même la terminale. Autre nouveauté mise en place à la demande des candidats, un comparateur de formations intégré. les élèves peuvent ainsi comparer jusqu'à cinq formations à la fois, en fonction de différents critères.

🚀 #Parcoursup 2024 : c'est parti !

Rendez-vous dès maintenant sur notre site pour créer votre dossier 🖱️



🗓️ Vous avez jusqu'au 14 mars inclus pour formuler vos vœux et jusqu'au 3 avril inclus pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux.



➡️ https://t.co/EuEgiScYwP pic.twitter.com/ysPW0vlLtj — Parcoursup (@parcoursup_info) January 17, 2024

Lire aussi : On s’en serait bien passé : les fins de mois difficiles des lycées de la région AURA