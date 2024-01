Un jeune de 24 ans porté disparu dans l’agglomération lyonnaise

La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un jeune habitant de Caluire-et-Cuire qui n’a plus donné signe de vie depuis le 13 janvier.

Parti du foyer Le Verget, à Caluire-et-Cuire, le vendredi 12 janvier, M. Perrier, un jeune homme de 24 ans n’a plus donné signe depuis le 13 janvier à 22h26. D’après la gendarmerie qui lance un appel à témoins pour le retrouver, il devrait rejoindre le domicile de ses parents à Saint-Didier-de-Formans, dans l’Ain. Il ne s’est pas rendu non plus à sur son lieu de travail, situé à Rillieux-la-Pape, lundi.

#AppelÀTémoins



La gendarmerie de l'Ain lance un appel à Témoins dans le cadre d'une disparition inquiétante. pic.twitter.com/xO6HtrDyDJ — Gendarmerie de l'Ain (@Gendarmerie_001) January 17, 2024

Les forces de l’ordre, qui jugent cette disparition inquiétante, ont livré quelques détails permettant d’identifier le disparu. De type européen, ils. Des yeux bleus, mesure 1 m 65, présente une corpulence forte, des cheveux châtains et clairs courts sur les côtés et plus longs sur le dessus.

Si vous disposez d’informations permettant de le localiser, veuillez contacter la gendarmerie de Trévoux au 0474001399.