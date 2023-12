Parcoursup 2024 : ouverture du site d'information

Dès ce mercredi, les élèves de terminale vont pouvoir accéder au site Parcoursup et se renseigner sur les formations proposées.

Ce mercredi 20 décembre marque le coup d'envoi du long processus auquel les 700 000 élèves de terminale français vont faire face pour trouver une formation. Pour l'heure, la plateforme permet seulement aux lycéens de faire des recherches et tâter le terrain. Cette année, plus de 23 000 formations sont proposées dans toute la France, dont près de 3 000 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le site fait peau neuve

Comme chaque année depuis sa création en 2018, la plateforme propose de nouvelles fonctionnalités et une interface revisitée. Désormais, le site offre la possibilité aux élèves de mettre en balance deux formations qui les intéressent, grâce à un comparateur intégré. Il est également possible de mettre des formations en favoris et d'accéder des informations plus détaillées comme les dates de portes ouvertes ou le taux d'insertion professionnelle.

"L’ensemble de ces évolutions vise à permettre un travail progressif et dans la durée autour du projet d’orientation et ainsi réduire le stress ressenti"

Ministère de l'Education nationale

Par ailleurs, le site et ses nouvelles fonctionnalités sont maintenant accessibles aux lycéens de tous les niveaux, non pas qu'aux élèves de terminale. "L’ensemble de ces évolutions vise à permettre un travail progressif et dans la durée autour du projet d’orientation et ainsi réduire le stress ressenti", indique le ministère de l'Education nationale dans un communiqué. Ces nouveautés ont d'ailleurs été mises en tenant compte des demandes des élèves les années précédentes.

Les prochaines étapes

Après cette ouverture du site, la deuxième étape est fixée au 17 janvier 2024, jour de l'ouverture officielle de la plateforme. Les élèves pourront alors formuler leurs vœux, et ce jusqu'au 14 mars. Ils devront ensuite remplir leurs candidatures avant le 3 avril pour que leur dossier soit ensuite examiné. Enfin, les premières réponses des établissements tomberont à partir du 30 mai.

🖱️ Découvrez dès maintenant le nouveau site d'information #Parcoursup.



👍Un site plus clair, avec des interfaces simplifiées, pour mieux vous informer et vous accompagner à chaque étape.



➡️ https://t.co/EuEgiScYwP pic.twitter.com/xHUvNHW7Jf — Parcoursup (@parcoursup_info) December 20, 2023

