Contaminés par un champignon, une centaine d’arbres du parc de Parilly vont être abattus par mesure de précaution par les services de la Métropole de Lyon. Les premiers seront les tilleuls de l’allée charretière du parc.

Le 16 avril dernier, la chute d’une branche d’un arbre du parc de la Tête d’Or sur une mère et son bébé avait suscité l’émoi à Lyon. L’enquête ouverte à la suite de cet accident avait permis d’établir, via une expertise, que ce marronnier était touché par un champignon invisible de l’extérieur. Au mois d’avril, la municipalité avait expliqué qu’elle allait tout de même mener un diagnostic visuel de tous les arbres du parc.

À quelques kilomètres de là, au parc de Parilly, les services de Métropole de Lyonnais connaissent un problème similaire. Une centaine d’arbres sont actuellement touchés par un champignon invisible à l’oeil nu et qui les ronge de l’intérieur. Afin d’éviter un éventuel incident, ils vont être abattus. Lundi 4 juillet, les opérations de coupe débuteront sur l’allée charretière du parc, peuplée de tilleuls majestueux.

Des opérations de replantation auront lieu par la suite.