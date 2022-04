Pâques : 4 chasses aux oeufs à Lyon

Ce week-end, c'est Pâques. Lyon Capitale vous aide à trouver le lieu idéal pour une chasse aux oeufs réussie en famille.

L'incontournable : Grand Parc de Miribel. Rien de tel qu'un parc de 22 km2 pour une chasse aux oeufs. Le grand-parc de Miribel-Jonage organise la 22e édition de sa chasse aux oeufs du 16 avril au 1er mars 2022. Au programme: "Un parcours en autonomie grâce un livret de jeux qui permettra aux participants de découvrir le sens de la course. Chaque balise détient une partie d’un code à déchiffrer tout au long du jeu pour gagner les surprises chocolatées. Une fois le jeu terminé, les participants pourront aller chercher leur récompense à L’atol’, l’accueil du Grand Parc."

04-78-80-56-20/4 euros/Inscriptions sur le site

La sportive : hippodrome de Parilly. Au coeur de cette enclave sportive de 300 places, les explorateurs auront un carnet pour les aider dans leur quête. Une fois les énigmes résolues, ils pourront repartir avec leur trésor : un véritable diplôme d’explorateur, des œufs et un lapin en chocolat. Rendez-vous le 17 avril à 13h.

04 78 77 45 45/Gratuit pour les enfants et les licenciés FFE (sous présentation de carte), 5€ pour les adultes et 3€ pour les étudiants- pour les enfants de 3 à 12 ans/Inscription et billetterie ici.

La miniature : Mini World. Présent au centre commercial Carré de Soie, MiniWorld propose une chasse aux oeufs et une visite de sa nouvelle exposition. De quoi combler les petits et les grands. Rendez-vous du 16 avril au 1er mai.

04 28 29 09 19/Dès 7 euros/Inscription sur le site.