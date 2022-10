Le Pass'Sport, l'allocation de rentrée sportive de 50 euros reconduite à Lyon

Le Pass'Sport, qui permet à des familles précaires d'obtenir une réduction de 50 euros sur l'inscription dans leur club de sport, est renouvelé.

Déployé par l'État depuis la rentrée 2021, le Pass'Sport refait son apparition pour la deuxième année de suite. Toujours dans la même démarche, le dispositif propose une déduction immédiate de 50 euros sur le coût de l'inscription en club (adhésion et/ou licence) à des jeunes de 6 à 18 ans bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire, et même jusqu'à 30 ans pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé.

L'année dernière, cette aide avait bénéficié à plus d'1,1 million de jeunes, l'académie veut donc poursuivre dans cette dynamique et espère passer la barre des 2 millions. "Le coût ne devrait jamais être un frein à l’accès à la pratique sportive, exprime Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques.

45 713 jeunes bénéficient du Pass'Sport en Auvergne-Rhône-Alpes

10 108 jeunes bénéficient du Pass'Sport dans le Rhône

Tout comme Yacine qui est le premier bénéficiaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 45 713 jeunes de la région profitent de cette aide. Dans le Rhône, 515 clubs sont partenaires et 10 108 jeunes sont bénéficiaires de l'aide pour 5 069 dans le département de la Loire. Dans la région, les sports les plus demandés sont le football, le basket et le judo.

Pour l'année 2022, le Pass'Sport est élargit aux étudiant boursiers sont ceux âgés de 28 ans révolus au plus percevant une bourse sur critères sociaux versée par un Crous, l'Aide spécifique annuelle (ASA) ou une bourse versée par un conseil régional dans le cadre d'une formation sanitaire et sociale.

A voir aussi : Emmanuel Macron dévoile le Pass'sport, une aide de 50€ pour les jeunes sportifs