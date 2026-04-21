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"Ouvrons Perrache" : à Lyon, des changements à prévoir pour les bus TCL jusqu'en 2027

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre de la deuxième phase du projet "Ouvrons Perrache", certains arrêts et itinéraires de bus TCL seront modifiés dès le 29 avril.

    La phase 2 du réaménagement de la gare de bus TCL débute au centre d'échanges de Perrache. En conséquence de ces travaux, certaines lignes de bus seront déviées du 29 avril jusqu'au début de l'année 2027. A compter de cette date, les arrêts des lignes C19, C21, 8, 46, 49, 55, JD10, JD231, ainsi que le bus relais des tramways T1 et T2 seront positionnés côté Rhône.

    Les personnes à mobilité réduite sont quant à elle invitées à rejoindre le quai 0 pour accéder aux lignes de bus du quai C, à savoir, les 34, BR60 et 220. Le réseau TCL indique "qu'une signalétique directionnelle spécifique accompagnera les voyageurs pendant toute la durée des travaux afin de faciliter les cheminements au sein du centre d’échanges."

    Plan d'accès au bus à partir du 29 avril. Crédit : TCL

    Plusieurs lignes de bus modifiées

    Attention, les itinéraires de certains bus seront également modifiés. À compter du 29 avril, la ligne de bus 27 circulera uniquement de "Cordeliers" à "Villeurbanne Centre". A noter que l’arrêt "Cordeliers" se situe désormais au 6 rue Grolée, (2e arr.), à l’arrêt de bus de la ligne 9 en direction de "Sathonay Castellane". Les arrêts "Terrasses Presqu’île", "Passerelle Palais de Justice", "Pont Bonaparte", "Vieux Lyon Cathédrale St-Jean" ne seront en revanche plus desservis.

    La ligne 31 circulera uniquement de "Cité Edouard Herriot/Gare de Vaise" à "Vieux Lyon Cathédrale Saint-Jean", désormais situé au 5 avenue Adolphe Max. Cette dernière ne desservira plus les arrêts "Quai Tilsitt", "St-Georges", "Quarantaine", "Sala, Franklin– Joffre", "Pont Kitchener RD", "Pont Kitchener R.G". et "Perrache".

    Enfin, le bus 63 circulera uniquement de "Oullins Le Golf" à "Claudius Collonge" et ne desservira plus le "Pont Kitchener RG" et "Perrache".

    Cette deuxième phase de travaux intervient après le transfert de la gare routière de Perrache à Gerland. Plusieurs opérations de réhabilitation, telles qu'une refonte de la gare de bus TCL visant à la rendre plus confortable et plus lisible, seront menées tout au long des travaux. A terme, le départ de la gare routière internationale permettra de recentrer Perrache sur sa fonction unique de pôle de correspondances des lignes TCL.

    Lire aussi : Lyon : nouvelle avancée dans le projet "Ouvrons Perrache"

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