Lors du Conseil Métropolitain du 16 décembre, la Métropole de Lyon a délibéré le contrat liant la collectivité propriétaire du bâtiment au groupement APSYS/Quartus. Une première avancée pour le projet "Ouvrons Perrache" qui devrait voir le jour d'ici 2028.

D'ici 2028, le centre d'échanges de Perrache (CELP) devrait se voir totalement métamorphosé, c'est l'un des objectifs du vaste projet "Ouvrons Perrache". Un plan ambitieux, ayant pour but de rendre la gare plus attrayante, grâce à plusieurs rénovations, constructions et végétalisation. Les travaux devraient permettre au hub multimodal, situé en plein coeur de Lyon, de devenir un lieu de vie, reconnectant Sainte-Blandine et Confluence à la Presqu'île.

Première avancée du projet

Lors du Conseil Métropolitain tenu ce lundi 16 décembre, la Métropole de Lyon a délibéré le contrat liant la collectivité propriétaire du bâtiment au groupement APSYS/Quartus. Une première avancée pour le projet urbain dont les travaux devraient commencer au premier trimestre 2025.

Parmi les pièces majeures du contrat, la promesse de bail à construction d'une durée de 99 ans. Celle-ci, permettant de confier à la Société Civile immobilière du CELP, la reconversion d’une partie du bâtiment, pour en améliorer la performance énergétique, et faciliter les liaisons entre le Nord et le Sud de la Presqu'île.

L'objectif du projet est de reconnecter le nord et le sud de la Presqu’île tout en adaptant les équipements de la gare en vue de l'augmentation de la fréquentation attendue à horizon 2030. Il porte sur une surface d’environ 25 750 m2, pour un montant total d’investissement de plus de 100 millions d’euros. Le premier coup de pioche est prévu pour 2025.



