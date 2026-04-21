Assurance emprunteur : l'APCADE passe à l'offensive

L'APCADE renouvelle sa direction et nomme Martin Vancostenoble (UTWIN) vice-président pour forcer l'application réelle de la loi Lemoine et débloquer jusqu'à 10 000 euros d'économies pour les emprunteurs.

À l'issue de son assemblée générale, l'APCADE, association qui représente plus de 30 millions d’assurés, a renouvelé sa gouvernance. Martin Vancostenoble, président de UTWIN, est nommé vice-président de l’APCADE. Cette nomination s’inscrit dans le renouvellement de la gouvernance de l’association, désormais présidée par Éric Maumy, président du groupe APRIL. Elle intervient alors que l’APCADE alerte sur les difficultés persistantes dans l’application du droit à la substitution d’assurance emprunteur, malgré la loi Lemoine. En jeu : un levier de pouvoir d’achat encore largement sous-exploité.

Cette nouvelle équipe entend adopter une posture plus offensive sur un dossier central : l'application effective de la loi Lemoine (2022), qui permet aux emprunteurs de changer d'assurance à tout moment. L'APCADE dénonce des pratiques bancaires qui entravent ce droit, notamment le recours à l'avenant bancaire et le non-respect du délai légal de 10 jours ouvrés.

L'enjeu est considérable : le marché pèse 7,6 milliards d'euros de primes, dont plus de 5 milliards captés par les banques. 92 % des emprunteurs ayant exercé leur droit à la substitution réalisent des économies, parfois supérieures à 10 000 euros sur la durée d'un prêt. "Il est urgent de rétablir des conditions réellement favorables à la concurrence." explique Martin Vancostenoble.

Martin Vancostenoble, polytechnicien et ingénieur du Corps des Mines, dispose de près de 25 ans d'expérience dans le secteur. Il co-fonde UTWIN en 2015, société lyonnaise spécialisée en assurance emprunteur et santé, pionnière du 100 % digital dans ce domaine. Forte de 80 000 assurés et d'un réseau de plus de 4 000 courtiers, UTWIN a rejoint le groupe Prévoir en 2019 et s'est distinguée par plusieurs récompenses, dont le label Fintech Innovation et le prix Argus d'Or.