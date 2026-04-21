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Dispositif FR-Alerte @ Ministère de l’Intérieur

Rhône : un exercice de sécurité civile organisé à Arnas ce jeudi

  • par Romain Balme

    • Un exercice de sécurité civile sera organisé ce jeudi 23 avril le site de Stockmeier à Arnas, dans le Rhône. À cette occasion, le dispositif FR-Alert sera testé.

    Un exercice de sécurité civile aura lieu sur le site de Stockmeier, spécialiste de la distribution de matières premières, à Arnas ce jeudi 23 avril, annonce la Préfecture du Rhône.

    Pour cette occasion, le nouveau système d’alerte par téléphone, FR-Alert, sera testé auprès des habitants de la commune de 4 200 habitants.

    Les habitants de Villefranche-sur-Saône pourront également entendre les sirènes de l'exploitant et de la commune qui seront activées.

    Lire aussi : Trois établissements de Villefranche fermés pour des manquements graves aux règles d’hygiène

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