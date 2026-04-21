Rhône : un exercice de sécurité civile organisé à Arnas ce jeudi

Un exercice de sécurité civile sera organisé ce jeudi 23 avril le site de Stockmeier à Arnas, dans le Rhône. À cette occasion, le dispositif FR-Alert sera testé.

Un exercice de sécurité civile aura lieu sur le site de Stockmeier, spécialiste de la distribution de matières premières, à Arnas ce jeudi 23 avril, annonce la Préfecture du Rhône.

Pour cette occasion, le nouveau système d’alerte par téléphone, FR-Alert, sera testé auprès des habitants de la commune de 4 200 habitants.

Les habitants de Villefranche-sur-Saône pourront également entendre les sirènes de l'exploitant et de la commune qui seront activées.

ℹ️Ce jeudi 23 avril, aura lieu un #exercice de sécurité civile sur le site de STOCKMEIER à #Arnas.



À cette occasion le nouveau système d’alerte par téléphone sera testé auprès des habitants se trouvant sur la commune d'#Arnas.



Les habitants d'#Arnas et de… pic.twitter.com/0cdoDyvKIn — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 21, 2026

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