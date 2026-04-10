Oullins-Pierre-Bénite vise le record du monde avec 74 heures de barbecue non-stop

Du 30 avril au 3 mai, le parc Chabrières accueillera une tentative inédite de cuisson continue jour et nuit, mêlant défi culinaire, fête populaire et solidarité.

Du 30 avril à midi au 3 mai à 14 heures, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite veut marquer les esprits avec une tentative officielle de record du monde : réaliser le plus long barbecue en continu. Pendant 74 heures sans interruption, le feu restera allumé au Parc Chabrières, avec cuisson et service assurés 24h/24 par un double champion de France de BBQ.

L’événement se veut aussi solidaire. Chaque nuit, des distributions gratuites seront organisées pour les personnes précaires, étudiants ou travailleurs de nuit, en partenariat avec Les Restos du Cœur, La Croix-Rouge, L’Armée du Salut et l’Association DNA.

Concerts, karaoké, pétanque et animations rythmeront ces quatre jours festifs, avec la présence annoncée de l'humoriste Chicandier le samedi 2 mai. Gratuit et ouvert en continu, le rendez-vous espère rassembler habitants et curieux autour d’un défi spectaculaire… et gourmand.