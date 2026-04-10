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Lyon : le métro B totalement à l'arrêt suite à un défaut du pilotage automatique

  • par Vincent Guiraud

    • La ligne B du métro est totalement à l'arrêt ce vendredi matin à Lyon suite à un défaut du pilotage automatique. Des bus relais ont été mis en place entre Part-Dieu et Saint-Genis-Laval.

    Grosse galère pour les usagers du métro B ce vendredi 10 avril. La ligne est totalement coupée à la circulation ce matin à cause d'un défaut du pilotage automatique qui "empêche la ligne de circuler normalement" selon les TCL.

    Des bus relais ont été mis en place entre les stations St Genis Hôpital Lyon Sud et Part-Dieu alors que la panne a débuté au lancement du service à 5h du matin ce vendredi. "Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours" expliquent les TCL dans un communiqué.

    Aucune des stations de la ligne n'est desservie. Pour l'heure, la reprise du trafic est estimée à 8h45.

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