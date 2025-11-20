Barrels of Beaujolais Nouveau wine are rolled by wine-growers during the official start of the « Beaujolais Nouveau » edition in the streets of Lyon, central-eastern France, on November 20, 2019. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Malgré des rendements décevants dus à une météo inégale mais porté par une "belle qualité", le beaujolais nouveau a fait son retour dans la nuit de mercredi à jeudi, un événement célébré bien au delà de sa région d'origine.

Comme chaque année, le troisième jeudi de novembre, à minuit, un tonneau de ce primeur est percé à Beaujeu (Rhône), épicentre du vignoble où a lieu la fête des "Sarmentelles", cinq jours de dégustations, dîners dansants et spectacles.

A Lyon, comme c'est la tradition, les tonneaux de vin ont été amenés par roulement depuis une péniche amarrée à proximité jusque devant l'hôtel de ville, où les jeunes vignerons du Rhône ont dévoilé leurs cuvées en fanfare lors d'une dégustation géante au cœur de la nuit.

"C'est le travail des agriculteurs de Lyon, on adore. Est-ce qu'il aurait pas un petit goût de myrtille ?", s'interroge Alvine, 33 ans, venu attendre le premier verre malgré la pluie et le froid.

"Il faut bien s'amuser un petit peu, surtout qu'en ce moment c'est pas très drôle", lance un autre habitant venu en voisin, Philippe, d'un rire sonore pour couvrir la musique qui accompagne la découverte du vin.

"Elégants"

Et cette année, la "qualité est au rendez-vous, avec des vins très digestes, très fins, très élégants", assure à l'AFP Jean-Marc Lafont, le président de l'interprofession Inter-Beaujolais, joint dans la journée de mercredi. "C'est un millésime qui est avec un très joli fruit assez charnu, très souple, très rond, des arômes très purs, mais des quantités moindres", a-t-il nuancé, pointant les précipitations qui ont affecté la floraison début juin et la canicule cet été.

Le beaujolais nouveau, qui se décline en deux types de primeurs, a représenté près de 14,3 millions de bouteilles vendues dans le monde en 2024, soit 22% de la commercialisation totale du vignoble, majoritairement à cépage gamay noir à jus blanc (96%). Le vin est produit par les appellations beaujolais et beaujolais villages parmi les douze au total dont 10 crus que compte le vignoble.

Ce dernier s'étend des portes de Lyon au sud jusqu'aux environs de Mâcon (Saône-et-Loire) au nord, sur la rive droite de la Saône, soit 12.500 hectares sur 85 communes. Selon l'InterBeaujolais, la France reste le premier pays consommateur au monde de beaujolais nouveaux avec 9 millions de bouteilles consommées chaque année. Ils se dégustent aussi dans plus de 100 pays, soit annuellement près de 5,3 millions de bouteilles.

Environ 37% des beaujolais nouveaux produits l'année dernière ont été exportés. Le Japon demeure le principal client avec 1,9 million de bouteilles devant les Etats-Unis (907.000) et le Royaume-Uni (654.000).

Depuis 1951, les producteurs de beaujolais à appellation contrôlée bénéficient d'une date de commercialisation prématurée, notamment en raison du processus de fabrication raccourci du primeur.

