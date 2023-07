Les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange aux orages

Météo-France étend sa vigilance orange aux orages à tous les départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce mardi matin, cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo-France. Les sept départements restant, placés eux en vigilance jaune, viennent également d'être placés orange par Météo-France. Alors que la canicule fait souffrir les habitants de la Région depuis samedi et particulièrement les habitants du Rhône, les orages devraient apporter un peu de répit aux organismes.

"De fortes chutes de grêle"

"Cet après-midi, des orages potentiellement très violents vont se développer de l'auvergne au plateau lorrain et à à l'alsace. ils se déplacent rapidement vers l'est et le nord-est en cours d'après-midi et en soirée de mardi, balayant les départements placés en vigilance orange. ces orages violents s'évacuent vers l'allemagne en soirée ou en début de nuit de mardi à mercredi", explique Météo-France

Les orages peuvent s'accompagner, "de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h, très localement un peu plus, de fortes chutes de grêle, avec un risque de gros grêlons de plusieurs centimètres de diamètre, 40 mm voire davantage en moins de 30 minutes ou 1 heure, de nombreux éclairs", précise encore Météo-France.