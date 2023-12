Trafic de drogue au Tonkin : quatre personnes placées en détention provisoire

Quatre personnes suspectées d'être les gestionnaires et organisateurs du point de deal rue Jacques Brel au Tonkin à Villeurbanne, ont été placées en détention provisoire.

Lundi, douze personnes identifiées dans le cadre d'une enquête judiciaire au long cours et quatre individus les accompagnant, ont été interpellées sur le point de deal du 3-4 rue Jacques Brel à Villeurbanne, dans le cadre de l'opération "place nette" mise en place par la préfecture du Rhône et le parquet de Lyon pour lutter contre le trafic de drogue à Villeurbanne et notamment au Tonkin.

43 kilos de cannabis saisis ce jeudi

Les sept individus (dont un est mineur) déférés ce jeudi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire ont tous été mis en examen et quatre d'entre elles, "suspectées d’être les gestionnaires et organisateurs de ce trafic, ont été placées en détention provisoire", explique le parquet de Lyon dans un communiqué diffusé ce vendredi. Les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction de paraître dans le quartier du Tonkin.

Jeudi après-midi, 43 kilos de cannabis ont par ailleurs été saisis dans le quartier des Buers, d'une valeur marchande estimée à 270 000 € selon le parquet. Deux individus ont été interpellés et sont toujours placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte du chef de trafic de stupéfiants.

