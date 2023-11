Trafic de drogue au Tonkin : une quarantaine d'interpellations depuis lundi

Depuis lundi, les services de police mènent des opérations de "pilonnage" de points de deal à Villeurbanne. Une enquête ciblée ouverte en juillet a trouvé son aboutissement dans l'interpellation de douze "cibles".

Une quarantaine d'interpellations ont été réalisées à Villeurbanne et notamment dans le quartier du Tonkin depuis lundi et le début de l'opération "place nette". Depuis début novembre et les trois fusillades consécutives sur fond de trafic de drogue, les habitants du quartier et le maire Cédric Van Styvendael interpellent l'Etat et demandent un renforcement de la présence policière.

Quatre individus suspectés d'être "gestionnaires et organisateurs" d'un point de deal

A mi-parcours, l'opération qui a vocation à se poursuivre "encore un certain temps" selon Nelson Bouard le directeur interdépartemental de la police nationale a permis de "déstabiliser les points de deals, assez peu actifs depuis le début de la semaine", ajoute-t-il. Lundi matin, 12 personnes identifiées dans le cadre d'une enquête judiciaire au long cours et quatre individus les accompagnant, ont été interpellées sur le point de deal du 3-4 rue Jacques Brel.

Sept personnes, dont un mineur, ont été déférées devant un magistrat ce jeudi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Quatre d'entre elles sont suspectées d'être "gestionnaires et organisateurs du point de deal", explique Nicolas Jacquet, procureur de la République de Lyon. Environ 30 000 € ont par ailleurs été saisis, ainsi que 40 grammes de cocaïne, du cannabis et une arme de poing. Selon les premiers éléments, ces individus n'auraient pas de lien avec les fusillades de début novembre pour lesquelles trois enquêtes distinctes des chefs de tentative de meurtre en bande organisée ont été ouvertes.

L'Etat continue "à harceler les acheteurs"

Ce démantèlement est l'aboutissement d'une enquête ouverte en juillet, quelques mois seulement après un premier démantèlement du même point de deal en mars dernier. Huit personnes avaient alors été interpellées dont "six sont toujours incarcérées", explique Nicolas Jacquet. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio souligne par ailleurs que les forces de l'ordre "continueront à harceler les acheteurs", expliquant que 4 800 amendes forfaitaires ont été dressées en 2023.

Parfois critiquée pour son supposé laxisme, la justice répond "d'une stratégie commune" avec l'autorité administrative assure le procureur de la République de Lyon. "Plus de 42 % d'augmentation de comparution immédiate sur les affaires liées au trafic de stupéfiants", explique ainsi Nicolas Jacquet. Les réquisitions des juges du parquet intègrent par ailleurs régulièrement des interdictions de paraître. "22 éloignement du territoire de Villeurbanne ont été prononcées pour des individus concernés par le trafic de stupéfiant", appuie-t-il encore.

Si les habitants peuvent parfois se sentir démunis et juger les démantèlements de point de deal vains tant ils se reconstituent rapidement, Nelson Bouard rappelle que les 40 personnes interpellées "sont sorties de la voie publique", tout en reconnaissant : "Elles ont des responsabilités diverses. On ne fait pas disparaître les gens. Nous devons construire des procédures judiciaires au fur et à mesure, c'est une temporalité qui peut être difficile à comprendre pour les habitants."

