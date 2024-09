Resto : Brume ou la symphonie des éclairs à Lyon

C’est la nouvelle pépite de la rentrée 2024. Brume, un restaurant audacieux, malin, atypique et électrique.

“Il fait toujours beau au-dessus des nuages”, chante à tue-tête Zaho de Sagazan, quadruple lauréate en titre des Victoires de la musique. Chez Brume, la nouvelle table qui fait sensation à Lyon, on traverse les nuages pour trouver la lumière. Rémy Havetz, qui s’est fait connaître comme chef pâtissier à La Bijouterie, l’une des tables les plus intéressantes des années 2010, aujourd’hui chef et patron de Sapnà et ses dimsum léchés, souffle le sucré et le salé avec des assiettes explosives. La rue de la Bourse était sans saveur, elle a désormais sa place sur l’échiquier culinaire lyonnais. On est ici dans la lignée des cuisines engagées de Bel Ami et Armada. Rémy Havetz fait des étincelles avec des goûts, des textures et des sauces hyper travaillées. En toile de fond, l’Asie, dont il est mordu.

Oeuf frit, crème crue, cebettes et caviar © Arthur Fournial