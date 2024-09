Les deux nouveaux restaurants de Lyon très attendus de la rentrée 2024

Les cuisiniers Tabata et Ludovic Mey ouvrent prochainement Ombellule et Roseaux dans le 6e arrondissement de Lyon.

Deux noms de botanique pour deux tables parmi les plus attendues de la rentrée à Lyon. Le duo qui fait des étincelles en cuisine, Tabata et Ludovic Mey, ouvre, au mois d'octobre, Ombellule et Roseaux aux 36 et 34 cours Franklin Roosevelt, en plein coeur du quartier Foch (6e).

Lire aussi : Le couple star de la cuisine lyonnaise lance les grandes manoeuvres



A Ombellule, le duo s’inspirera des bases classiques travaillées avec créativité pour une cuisine lisible et libre. Un menu dégustation sera proposé mais aussi une carte pour le déjeuner comme le dîner. Le service en salle ne sera pas moins soigné. Antoine Pétrus, double Meilleur Ouvrier de France sommellerie et maître du service, accompagnera les chefs dans la formation des équipes pour garantir un service d’excellence. L’ensemble créera un univers à la fois élégant et intemporel pour proposer une expérience totale au cœur de ce nouvel écrin de 22 couverts.

Quant à Roseaux, véritable brasserie à la française d’une cinquantaine de places avec une terrasse pouvant accueillir 80 couverts, elle rendra hommage à la cuisine de tradition.

" La cuisine est un lien entre la nature, les héritages les cultures, les hommes et femmes qui s’attablent, expliquent de concert Tabata et Ludovic Mey. C’est un véritable langage à travers lequel nous souhaitons nous exprimer à l’unisson alliant nos savoir-faire tout en respectant la sensibilité de chacun. Transmettre la beauté et l’équilibre délicat trouvés dans la nature à Ombellule, rendre hommage à l’art de vivre à la française à la Brasserie Roseaux, ces deux établissements se veulent une invitation chaleureuse et poétique à se laisser porter à travers un environnement d’art, d’artisanat et de créativité..."