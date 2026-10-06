"On ne sait pas où on va" : Van Styvendael attend toujours un "cap clair" de la Métropole de Lyon

Cédric Van Styvendael présentait ce mardi 6 octobre les grandes orientations de l'action municipale depuis sa réélection comme maire de Villeurbanne. L'occasion aussi pour le maire de la deuxième plus grosse commune de la Métropole de Lyon d'évoquer sa relation, pas toujours évidente, avec l'exécutif de Véronique Sarselli.

"On a hâte d'avoir un cap clair pour savoir où on va". Ce mardi 6 octobre, Cédric Van Styvendael présentait les grandes orientations de son action municipale depuis sa réélection en mars dernier à la mairie de Villeurbanne. Aux côtés de plusieurs de ses adjoints, l'édile villeurbannais a fait le point sur ces six premiers mois de mandat.

L'occasion également pour le maire socialiste d'évoquer la relation qu'il entretient depuis mars dernier avec l'exécutif de Véronique Sarselli, à la tête de la Métropole de Lyon. "Ce qui est très étrange avec cette Métropole, c'est que, vu de l'extérieur, ce qu'ils font, ce n'est ni fait ni à faire" attaque d'entrée Cédric Van Styvendael. "Depuis six mois, on a parfois l'impression d'assister à une vengeance de cour de recrée où le seul but est de défaire ce qui avait été fait sous le précédent mandat".

Une "dichotomie"

"Mais ce qui me gêne le plus, c'est que pour le moment, on ne sait pas où on va" reprend le maire de Villeurbanne. Avant de poursuivre : "Mais à côté de ça, les premières discussions importantes qu'on a pu avoir avec les services de la Métropole, elles se sont plutôt bien passées", poursuit-il évoquant notamment le cas du quartier de Saint-Jean pour lequel la Métropole de Lyon a acté le 28 septembre dernier, par délibération, le démarrage de la procédure de déclaration d'utilité publique, ainsi que la mise en compatibilité du projet de PLUH. Quartier que la Ville de Villeurbanne souhaite totalement transformer au cours de ce deuxième mandat.

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"Je suis face à une espèce de dichotomie, avec une Métropole qui passe son temps à détricoter mais avec laquelle en même temps on travaille plutôt bien" complète CVS.

Abordant également le sujet de l'encadrement des loyers, dispositif sur lequel Véronique Sarselli souhaite revenir et qui s'applique jusqu'à présent à Lyon et Villeurbanne, l'édile socialiste avoue être "extrêmement vigilant sur ce sujet" et regrette que "la présidente de la Métropole semble vouloir en faire un combat quasi personnel". "Elle veut être la présidente des maires mais en même temps elle veut aller contre le suffrage démocratique de deux des plus grosses villes de sa métropole qui ont réélu des maires favorables à cet encadrement des loyers" s'agace Cédric Van Styvendael.

"Si dans certains dossiers les signaux sont au vert, on a quand même hâte d'avoir un cap clair, de savoir vers quoi on va avec cette nouvelle majorité", conclut Cédric Van Styvendael. Une relation à deux visages donc, entre critiques politiques appuyées et coopération qui semble, pour l'heure, fonctionner sur certains dossiers villeurbannais. Une situation qui contraste avec celle de Lyon, où les dossiers conflictuels avec la Métropole se sont accumulés depuis mars. Villeurbanne semble donc avoir, jusqu'ici, évité le bras de fer avec la nouvelle majorité. Reste à savoir si cette cohabitation résistera aux futurs arbitrages de l'exécutif de Véronique Sarselli.