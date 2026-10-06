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Lyon, ville française la plus "stylée" après Paris

  • par LR

    • D’après une nouvelle étude menée par SIXT, Lyon est la ville française la plus stylée après Paris pour les touristes.

    Alors que la Fashion Week bat son plein dans la capitale et attire des passionnés de mode venus du monde entier, c’est aussi l’occasion pour ces voyageurs de prolonger leur séjour en France. Et à cette occasion, Lyon se distingue largement, la ville étant qualifiée comme la plus stylée de France après Paris.

    C’est en tout cas ce que révèle la nouvelle étude menée par SIXT, réalisée en analysant les dix villes les plus peuplées en dehors de Paris et en comparant la croissance des recherches Google pour "magasin de vêtements à proximité", le nombre de boutiques et de magasins de vêtements, ainsi que le nombre de restaurants figurant dans le Guide Michelin dans chaque ville.

    Avec les résultats obtenus, Lyon arrive ainsi en tête du classement avec une note de 84,8/100. La ville se démarque notamment par une progression de 2 500 % des recherches Google pour "magasin de vêtements à proximité" au cours des 48 derniers mois. Lyon compte également 904 boutiques et magasins de vêtements, ainsi que 104 restaurants référencés dans le Guide Michelin. 

    Suivent ensuite Marseille avec 67/100, puis Toulouse avec 59,9/100 pour compléter le podium. Lille (56,3/100), Bordeaux (56,3/100), Montpellier (49,2/100), Nice (49,2/100), Strasbourg (35/100), Nantes (31,4/100) et Grenoble (13,7/100) font ensuite partie du top 10.

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