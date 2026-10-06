BST à Grandclément : le maire de Villeurbanne suspendu à la décision du ministre de l'Intérieur

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, a une nouvelle fois réaffirmé sa volonté de voir installer, sur le même modèle qu'au Tonkin, une brigade de spécialisée de terrain (BST) dans le quartier Grandclément.

C'est un quartier qui, ces derniers mois, a profondément changé de visage avec les nombreux travaux engagés et l'arrivée du tramway T6. Mais Grandclément reste également marqué par les violences liées au narcotrafic et plusieurs fusillades, dont la dernière remonte à ce week-end, lorsqu'un homme a été blessé par balles à l'abdomen. Ce mardi 6 octobre, alors que Cédric Van Styvendael présentait les grandes lignes de son action municipale depuis sa réélection en mars, la question de la sécurité dans le quartier s'est donc naturellement invitée dans les échanges.

Et le maire de Villeurbanne a réaffirmé sa volonté de voir arriver, au plus vite, une brigade spécialisée de terrain (BST) sur le même modèle que celle mise en place en 2024 dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne. "Je maintiens évidemment cette demande mais je suis encore en attente de la confirmation auprès du ministre de l'Intérieur" a expliqué CVS.

Le 31 août dernier, cette demande avait été appuyée par Etienne Guyot, préfet du Rhône, qui avait fait du quartier Grandclément l'un des symboles de sa politique menée en matière de sécurité. "Depuis que je suis arrivé dans le département du Rhône, j’ai fait de la sécurité et de la lutte contre le narcotrafic la priorité numéro un" avait rappelé le préfet, expliquant que l"Etat et les communes devaient travailler "main dans la main" et affirmant être "en discussion avec le ministère" concernant la mise en place de cette nouvelle BST.

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Objectifs 100 policiers municipaux

Expliquant au cours de la dernière campagne des municipales de mars 2026 faire du sujet de la sécurité l'une de ses priorités, Cédric Van Styvendael avait pour ambition d'augmenter, au cours du mandat, le nombre de policiers municipaux à Villeurbanne. "A l'heure actuelle, et après quelques départs suite aux élections, on a 52 policiers municipaux en poste mais 75 postes sont ouverts" précise l'édile. L'objectif reste d'atteindre, à terme, les 100 policiers municipaux au cours du mandat.

Un renforcement des effectifs qui doit s'accompagner de l'ouverture, à l'été 2027, du nouvel hôtel de police de Villeurbanne, où seront regroupés la police municipale et le centre de supervision urbain (CSU). Entre recrutements et nouveaux équipements, la Ville avance donc ses propres pions en matière de sécurité. Pour la BST de Grandclément, en revanche, Cédric Van Styvendael reste tributaire d'une décision de l'État. Et, pour l'heure, de la réponse du ministre de l'Intérieur.