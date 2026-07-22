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Cédric Van Styvendael réélu maire de Villeurbanne par le nouveau conseil municipal
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne. @PhamWilliam

"Une très bonne nouvelle" : le maire de Villeurbanne se félicite du déblocage des subventions gelées par le ministère de la Culture

  • par Clémence Margall

    • Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, "salue" la décision de l'État et se dit "prêt à participer à un travail collectif pour concilier la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et le soutien indispensable à une politique culturelle ambitieuse."

    L'annonce de l'État avait provoqué une onde de choc dans le milieu culturel. La ministre de la Culture a finalement confirmé ce mardi que le gel d’environ 13 % des subventions accordées à 28 institutions culturelles était levé. 10 millions d’euros seront bien versés au second semestre 2026.

    Lire aussi : Face aux menaces sur la culture, les maires de Lyon et Villeurbanne affichent leur soutien

    Une "très bonne nouvelle" juge Cédric Van Styvendael

    Une "très bonne nouvelle" pour le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, et "pour toutes les équipes artistiques et techniques qui œuvrent chaque jour dans nos villes, dans nos villages, dans nos territoires", écrit-il ce mercredi dans un communiqué. Alors que le Théâtre national populaire (TNP), dont Thomas Jolly et Laëtitia Guédon viennent de prendre la direction, aurait été directement impacté par ces restrictions budgétaires, l’édile villeurbannais "salue cette décision de Catherine Pégard, ministre de la Culture, qui va permettre à toute l’équipe du TNP de continuer à défendre un théâtre populaire, poétique et généreux."

    Cédric Van Styvendael se dit enfin "prêt" à participer "à un travail collectif pour concilier la nécessaire maîtrise des dépenses publiques et le soutien indispensable à une politique culturelle ambitieuse, à la hauteur des enjeux de notre temps."

    Un "soulagement" pour l’Opéra de Lyon

    Cette annonce a d’ailleurs été un "soulagement" pour Richard Brunel, directeur de l’Opéra de Lyon. Même satisfaction du côté du Festival d'Avignon, dont le directeur Tiago Rodrigues estime qu'il s'agit d'"une très bonne nouvelle".

    Lire aussi : L'Opéra de Lyon soulagé après le déblocage des subventions gelées par l'État

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