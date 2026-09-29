Alors que le projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence est toujours conditionné à l'accord de la Métropole de Lyon, Grégory Doucet attend toujours une réponse de Véronique Sarselli.

Pourra-t-on se baigner l'été prochain dans la darse de Confluence ? C'est la question que les Lyonnaises et les Lyonnais se posent depuis quelques semaines déjà. Et à laquelle Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, n'est semble-t-il pas pressée de répondre. Si l'ancienne maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a annoncé lundi en préambule du conseil métropolitain "comprendre l'impatience des Grands Lyonnais et de ce temps qui leur paraît long" au sujet des politiques menées par sa majorité depuis son arrivée au pouvoir en mars dernier, la patronne de la puissante collectivité n'a pas voulu dévoiler son jeu concernant le projet de baignade à Confluence, devenu un sujet politique clivant entre la ville écologiste et la métropole de droite.

Car si la Ville de Lyon s'est dit prête début septembre à proposer ce nouveau lieu de baignade dès l'été 2027, le projet ne peut aboutir sans l'accord de la Métropole de Lyon, compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et d'exploitation du site. Et selon Grégory Doucet, maire de Lyon, pour que le projet soit mis sur pied à temps pour l'été prochain, il doit être lancé avant la fin du mois de septembre, soit dans quelques heures seulement.

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"Je dois la décision à Monsieur Doucet, pas à vous"

Questionnée en conférence de presse ce lundi 28 septembre, à deux jours de cette deadline, Véronique Sarselli n'a pas voulu donner sa décision, alors que son vice-président délégué à la voirie, Pierre Oliver, également maire du 2e arrondissement de Lyon, s'était montré plutôt ferme dans nos colonnes quant à la position de la Métropole sur ce sujet début septembre.

"Pour la darse, je dois la décision à Monsieur Doucet, pas à vous" a simplement expliqué la présidente de la Métropole à l'adresse des journalistes. "Et puis, on n'interpelle pas la présidente par voie de presse" a-t-elle poursuivi dans un léger tacle à Grégory Doucet qui depuis la présentation du projet le 2 septembre avait indiqué à plusieurs reprises qu'il attendait impatiemment la décision de la Métropole. Un reproche qui devrait faire sourire le maire écologiste, lui qui avait appris dans nos colonnes cet été l'abandon du projet de transformation de la rive droite du Rhône.

"Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le dialogue, ça ne veut pas toujours dire qu'on va donner raison" a-t-elle prévenu. Un présage sur la réponse négative de sa collectivité sur l'un des projets de campagne promis par le maire écologiste de Lyon ? Ou une manière de faire durer le suspense encore quelques heures ?

Positive ou négative, la réponse pour ce projet qui pourrait impacter la vie des Lyonnaises et Lyonnais et offrir un nouveau lieu de baignade au cœur d'une ville qui a battu cet été de nombreux records de chaleur, se fait toujours attendre. Selon nos informations, ce mardi, Grégory Doucet, qui a rencontré Véronique Sarselli il y a une dizaine de jours, n'avait toujours pas eu d'information.