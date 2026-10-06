Drôme : Sentosphère relocalise à Romans-sur-Isère la production de cartes à jouer

Après avoir relancé la fabrication de puzzles en France en 2022, Sentosphère a investi près de 500 000 euros dans une nouvelle ligne de production de cartes à jouer sur son site de Romans-sur-Isère.

Une tradition vieille de plusieurs siècles renaît à Romans-sur-Isère. Comme le rapportent nos confrères de L'Usine Nouvelle, le groupe français Sentosphère a lancé en juin dernier une nouvelle ligne consacrée à la fabrication de cartes à jouer sur le site de Cartonnage de Vaucanson, entreprise drômoise qu'il avait rachetée en 2016.

Près de 500 000 euros ont été investis dans cet équipement, capable de produire jusqu'à 1 800 jeux par heure. Une nouvelle étape dans la stratégie de relocalisation de Sentosphère, qui avait déjà rapatrié en France sa production de puzzles en 2022. Quelque 400 000 boîtes sont désormais fabriquées chaque année.

Cette nouvelle activité permet également à Romans de renouer avec son histoire, la ville ayant accueilli de nombreux fabricants de cartes à jouer du Moyen Âge jusqu'au début du XIXe siècle. La PME drômoise, qui emploie 27 salariés et réalise 6,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, produit aussi 3,5 millions de coffrets par an, notamment pour le secteur du luxe.

Belote, tarot, bridge ou poker : Sentosphère a profité de cette relocalisation pour moderniser ses cartes. Des gammes destinées aux personnes malvoyantes ou aux enfants sont également produites à Romans.