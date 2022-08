Depuis quelques temps maintenant, la ville de Décines propose de nombreuses activités à l’OL Vallée. On a testé Prison Island, on vous raconte.

Prison Island est un jeu à réaliser avec des membres de votre famille ou vos amis. Le but est de faire le maximum de points dans le temps imparti. Vous vous demandez comment avoir des points ? Tout simplement, en réalisant des défis semblables à ceux de Fort Boyard !

30 défis à réaliser

Prison Island c’est un décor de prison, comme son nom l’indique, avec 30 cellules disponibles. Chaque cellule contient un défi à réaliser. Devant chaque porte se trouve une fiche avec le nom de l’épreuve, le nombre de personnes minimum pour réaliser le défi, un indice sur ce qu’il faut faire, ainsi que le niveau de difficulté.

Les épreuves varient. Certaines sont physiques : il faut savoir s’accrocher pour ne pas toucher le sol. D’autres sont stratégiques : un mastermind ou un simon. D’autres encore sont techniques : réussir à aller jusqu’à différents boutons et appuyer dessus simultanément. Il faut donc que vous soyez bien coordonnés avec vos collègues !

Pour gagner il faudra faire usage de voix, de force et de stratégie. Chaque défi doit être réalisé dans un temps imparti. Si l’exercice est trop difficile, il est possible de sortir pour aller explorer une autre salle et revenir réessayer plus tard. Par contre, une fois que vous avez atteint le nombre maximum de points proposés par un défi, il n’est pas important de le refaire. Vous n’augmenterez pas vos points, vous les avez déjà tous !

Des équipes de 3

Cette prison aménagée peut rassembler jusqu’à 120 personnes. Vous pouvez venir tenter l’expérience avec plusieurs personnes mais vous ne la partagerez pas tous ensemble. Les équipes doivent être composées de 3 à 4 personnes. Nous vous conseillons d’être trois maximum pour ne pas vous gêner dans les épreuves. Durant l’aventure, vous croiserez les autres participants sortir ou entrer dans une salle et vous les entendrez crier pour gagner. Pour connaitre votre classement et le nombre de points accumulés, des écrans sont disponibles dans les couloirs.

Chaque cellule ne peut être occupée que par un seul groupe. Pour savoir si la salle est libre, une lumière se trouve devant chaque salle. Si celle-ci est rouge, alors elle est occupée par un groupe déjà à l’intérieur. Si elle est bleue, la salle est en maintenance, vous ne pouvez pas y aller. Si la lumière est verte, alors cela signifie que la salle est libre.

30% des cellules proposées ont un accès adapté et sécurisé aux personnes à mobilité réduite. Les enfants de 8 à 12 ans doivent être accompagnés. Attention, beaucoup de jeux sont à réaliser avec des couleurs. Les personnes souffrant de daltonisme peuvent avoir du mal. Habillez-vous de façon décontractée, avec des baskets.

Cette prison est comme un vrai labyrinthe. Des difficultés pour trouver les portes des défis non effectués peuvent vous faire perdre du temps pour cette expérience unique. Alors, ne réfléchissez pas, foncez, sinon vous n’aurez pas l’occasion d’explorer toutes les salles… À la fin de l'expérience, vous repartirez avec une fiche sur laquelle sera inscrite les défis réalisés ainsi que le nombre de points effectués.

Pour 1h d'aventure, le tarif est de 19€. Vous devrez débourser 25€ pour un temps de jeu d'1h30. Il est également possible de prendre une formule 2h pour 30€.

