Lyon : les épreuves de spécialité du baccalauréat reportées à la mi-mai

Le ministère de l'Éducation nationale, après s'être concerté avec des syndicats et représentants de parents et d'élèves, a décidé de repousser les épreuves de "spécialité" initialement prévues du 14 au 16 mars.

Les épreuves de spécialité du bac, prévues du 14 au 16 mars, sont reportées à la mi-mai à cause du Covid-19, comme annoncé par le ministère de l'Éducation nationale, vendredi 28 janvier, après une consultation des syndicats et représentants de parents et d'élèves. Les élèves lyonnais en Terminale passeront donc ces deux épreuves écrites les 11, 12 et 13 mai prochain.

"Les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat général et technologique, qui devaient se tenir les 14, 15 et 16 mars, sont reportées aux 11, 12 et 13 mai", a indiqué le ministère par voie de communiqué.

Malgré le report, c'est la première fois que ces épreuves vont être organisées. Nées de la réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer, les deux écrits avaient été annulées en 2021 et remplacées par du contrôle continu. Cette année, elles compteront pour 32 % de la note finale.