On a testé pour vous : Koezio, le parc d'aventure indoor de Lyon

Koezio est un parc d’aventure indoor à Saint-Priest. Mêlant énigme et sport, il propose quatre épreuves différentes à faire en équipe.

Arrivé à Saint-Priest, près de l’aéroport de Lyon-Bron, le 15 juin 2019, ce parc d’aventure de 6000 m2 permet de lier le cérébral et le physique pendant près de 2 heures.

Les équipes peuvent être composées de cinq personnes maximum. Nous vous conseillons d’être 3-4 afin de pouvoir réaliser au mieux les étapes. Question vestimentaire : privilégiez un bas de survêtement et pas de pull, vous risquez d'avoir chaud !

Avant de démarrer, vous devez choisir un nom d’équipe et également un nom d’agent. Chaque personne recevra un bracelet à porter autour du poignet. Il servira durant les épreuves, alors ne le perdez pas !

Tout d’abord, vous entrez dans une cabine dans laquelle les règles du jeu vous sont expliquées par l’agent instructeur John K. Celui-ci vous ouvrira les portes de la première épreuve : des symboles sont associés à des lettres.

Deux symboles vous sont donnés. Vous devez les retrouver dans un sombre entrepôt. Le but étant de se séparer afin que chacun retrouve, dans un temps imparti, les deux lettres correspondant aux symboles qui vous ont été attribués. Lorsque toute l’équipe a retrouvé ses symboles et retenu les lettres, il faut vite se diriger vers une deuxième cabine pour valider vos points en scanant votre bracelet.

C’est ensuite au tour de la deuxième épreuve, un peu plus sportive ! Vous vous retrouvez dans des jeux grandeur nature : des toboggans, une salle remplie de balles géantes, une piscine à balles… Rentrez dans un jeu et scannez votre bracelet sur chacune des LED bleu. Vous pouvez vous séparer pour gagner en rapidité ou rester ensemble pour scanner les uns après les autres la même LED et gagner des points bonus. Le but est de scanner le plus de fois votre bracelet afin de générer le maximum de points en quinze minutes top chrono !

Après cette étape sportive, vous aurez surement les jambes en compote. Alors, place désormais au repos et à la réflexion ! Cette troisième épreuve vous donnera l’occasion de prouver votre cohésion d’équipe.

Vous entrez dans une cabine dans laquelle se trouve un écran tactile au centre. Sur celui-ci différentes épreuves de quelques minutes seulement commenceront : mémoire, logique, coordination, communication et culture générale avec un mode facile ou expert. Une fois toutes les étapes terminées, il est temps de passer à la dernière…

Une épreuve qui prend de la hauteur

Un accrobranche ! Perchés à plusieurs mètres de hauteur, vous devrez défier votre peur. Accrochés à un harnais, il vous faudra passer de plateformes en plateformes à l’aide de cordes, de planches ou encore d’un skate. Pas de panique, il y a un trois parcours : facile, intermédiaire, et difficile. Si votre vertige prend le dessus, il est possible d’abandonner. Cependant, vous ne pourrez donc pas accéder à l’énigme ultime.

À chaque plateforme, réunissez vous en équipe afin de scanner votre bracelet pour récolter des informations. N’oubliez pas de les retenir, elles serviront pour plus tard ! En effet, à la fin du parcours en hauteur, vous serez confrontés à l’énigme finale. Réunissez toutes les informations récoltées durant l’épreuve afin de résoudre le mystère.

Pour cette mission d'agents d'élite, il vous faudra débourser 30€ par adulte et 22€ pour toute personne de moins de 17 ans. Nous vous conseillons de réserver vos places sur internet car, sur place, il y a un supplément de 5€.

Koezio c'est également un bar, des jeux de société, des salles de karaoke, des soirées type blind-test ou encore de la pétanque en extérieur ...

