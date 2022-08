Cette année une Quiz Room a ouvert à Lyon. Attendez… Vous ne savez pas ce qu’est une Quiz Room ? On l’a testé, on vous explique.

Le concept de la Quiz Room est de répondre à 60 questions avec quatre possibilités de réponses dans un vrai décor de plateau télé. Sur une durée d’environ 1h15, vous vous battrez en deux parties composées de trois manches chacune. Attention, les règles changent à chaque nouvelle manche. Parfois, vous devrez être le plus rapide, souvent vous perdrez des points si la réponse est fausse, quelques fois il vous faudra être dans les trois premiers à répondre pour gagner des points.

Seul, en duo ou en trio, composez vos équipes comme vous le souhaitez selon le nombre de personnes que vous êtes. À Lyon, trois salles insonorisées sont disponibles pouvant accueillir jusqu'à 18 joueurs chacune. Vous pouvez crier de joie, de désespoir ou de déception, personne dehors ne vous entendra ! Différents niveaux existent, un algorithme est pensé de façon à faire une moyenne des âges grâce aux profils remplis au préalable pour utiliser le niveau qui peut convenir le mieux. Pas de panique, il y en a pour tous les goûts : sport, vie quotidienne, société, premier de la classe, musique ainsi que cinéma et séries.

Dans la pièce, vous serez en cercle. Un îlot central avec plusieurs écrans est à destination de tous les joueurs. Sur celui-ci sont affichés les indices, les questions et également quelques explications détaillées lors du dévoilement de la réponse. Chaque groupe à un pupitre nominatif composé de quatre buzzers correspondant chacun à une possibilité de réponse : A, B, C ou D. Vous verrez également les surnoms des autres joueurs, leur position dans le classement, ainsi que leur nombre de points.

Il vous faudra allier concentration, rapidité et stratégie, le but étant de faire le plus points possibles. Mais, ce n’est pas tout ! Des jokers sont à votre disposition. Avant que la question ne soit posée, deux indices sont affichés sur les écrans principaux. Suite à ces révélations, vous pouvez choisir d’utiliser un joker : x2 sur vos points (réfléchissez-bien car vous doublez également les points négatifs en cas de mauvais réponse), 50/50 pour garder uniquement deux réponses parmi le choix possible, bloquer une personne pour l’empêcher de répondre ou encore voler les points d’un autre participant (attention, si celui-ci répond faux, vous récupérez ses points négatifs…).

Ambre, la voix off, est présente pour vous accompagner tout le long de l’expérience en expliquant les règles et en lisant les questions. Mais, quand on est plusieurs dans la salle, difficile de l’entendre. Encore plus difficile de s’entendre penser… Il faut donc redoubler de concentration ! Vous êtes derniers du classement ? Ne vous vexez pas ! Avec la Quiz Room et son système de points vous pouvez revenir dans la course à n’importe quel moment.

À la fin des deux parties, les points sont comptabilisés. Ferez-vous parti du podium ? Le personnel vous dira qui a subi le plus de joker, qui en a utilisé le plus ainsi que le détail des scores et des catégories dans lesquelles vous excellez et celles dans lesquelles vous avez plus de mal. Pour les premiers, vous aurez un petit cadeau pour vous féliciter de votre victoire. Ce n’est pas génial ça ?

Si vous souhaitez, vous aussi, tester cette expérience, vous devrez débourser 20€ par personne (24€ si vous êtes moins de six).

