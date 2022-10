Rabelais, le gastronome humaniste

Précurseur de la cuisine lyonnaise pour ses contemporains, François Rabelais a été le poète de la littérature et de la bonne chère. Il a mis sa langue au service de la gastronomie. Dont ses récits gargantuesques prenaient chair à Myrelingues, une ancienne évocation de Lyon.



Rabelais loue les plaisirs de la vie, fait le récit d’une ripaille frénétique et gloutonne: "cet humaniste fut un grand précurseur de la cuisine lyonnaise d’aujourd’hui, ennemi des abus et de l’excentricité”

Félix Benoît



C’est l’histoire d’une famille de géants qui va passionner la France du milieu du XVIe siècle, pendant le grand souffle de la Renaissance : Gargantua, fils de Grandgousier et de Gargamelle et père de Pantagruel. Leur philosophie est simple : se réjouir des plaisirs de la vie, particulièrement de la table, bien manger et bien boire.La famille est née à Lyon, dans l’imaginaire particulièrement prolifique de François Rabelais, alors médecin à l’Hôtel-Dieu de Notre-Dame-de-la-Pitié, actuel Grand Hôtel-Dieu (poste qu’il perdra deux ans plus tard pour absentéisme prononcé).Le récit se passe dans une énigmatique cité “d’au-delà de la rivière Loire”, appelée Myrelingues (du grec “myria” signifiant une quantité indéfinie), que Claude Le Marguet (dans son livre Myrelingues la brumeuse ou L’An 1536 à Lion sur le Rosne) identifie à Lyon, car il s’y parlait de nombreuses langues dans les foires.