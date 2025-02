Depuis le 24 février, l'enseigne Tropicool a ouvert ses portes au centre-commercial de la Part-Dieu à Lyon. A cette occasion, Lyon Capitale a testé pour vous ses bowls et smoothies sains et gourmands.

Depuis quelques temps le concept du "bien-manger" gagne de plus en plus de terrain dans nos sociétés. En parallèle, nos modes de vie actuels nous poussent à consommer toujours plus rapidement, entrainant l'explosion des fast-food. Deux modes de consommation appartenant à l'air du temps, peinant pourtant à cohabiter. Burger King, Popeyes, ou encore Mac Donald, voici les noms nous venant à l'esprit lorsqu'on évoque le mot fast-food, néanmoins, des alternatives à la fois rapides et saines commencent elles aussi à se développer.

Parmi elles, Tropicool, une franchise prônant le bien-manger et les supers-aliments, installée au centre-commercial de la Part-Dieu depuis le 24 février. Une première en Europe pour la franchise brésilienne Tropicool, déjà installée en Australie, au Mexique, au Brésil et au Qatar : "En Europe, nous avions la volonté de commencer par la ville de Lyon car c'est la capitale de la gastronomie", explique Christophe Lextrait, CEO de Tropicool. L'objectif : proposer des aliments sains, non transformés, sans sucres et sans gluten mais pourtant gourmands. Le tout décliné sous différentes formes. Côté sucré, nous retrouvons les bowls et smoothies, côté salé sont servis des "balls" et des gauffres Pao de Queijo, des spécialités brésiliennes revisitées. Afin de tester ce fast-food healthy, Lyon Capitale s'est rendu dans le troisième arrondissement de Lyon.

Etonnant

Direction donc le troisième étage de la Part-Dieu pour découvrir les produits proposés par Tropicool et voir si ceux-ci relèvent le pari. Pour commander, même démarche que dans les chaînes de fast-food, il suffit de se rendre vers les bornes et de composer son panier. Pour nous, ce sera deux bowls, l'un à base d'acaï, l'autre à base de mangue avec un topping fruits et granola. Pour la boisson, nous choisissons le smoothie à l'avocat et aux graines de courge. Une fois les produits, réalisés devant nos yeux, servis, il est temps de goûter.

Résultat, nous avons été très surprises par le goût de la baie d'acaï. Si celle-ci pourrait s'apparenter à la myrtille de par sa couleur violette, le goût en est totalement différent. Nous n'avons pas forcément été emballées par sa saveur mais avons été convaincues de ses bienfaits. Cette baie majoritairement venue du Brésil permet de contrôler le cholestérol, de fournir de l'énergie, de renforcer le système immunitaire tout en prévenant les maladies cellulaires et dégénératives. Malgré tout, notre coup de cœur se portera sur la base mangue et sur le smoothie à l'avocat, lui aussi étonnant par son goût. Côté prix, il faudra compter autour de huit euros pour un bowl, dont une partie est reversée pour replanter des arbres en Amazonie.

Tropicool désormais installé au troisième étage de la Part-Dieu.

Du Brésil à Lyon

Tropicool Lyon est donc le premier à s'implanter en Europe. Venue tout droit du Brésil, la franchise continue d'importer ses produits de son pays d'origine. Pour cela, les aliments tels que la baie d'acaï sont récoltés, leur pulpe est ensuite extraite et passée sous choc thermique afin d'en éliminer les germes. Après cette opération, celle-ci est placée dans un emballage spécial permettant de conserver la qualité et la saveur du fruit sans le congeler. Ces emballages sont alors ouverts au moment de réaliser les bowls et smoothies. Une technique permettant de servir des aliments frais, goûtus et non-transformés. Résultat : une bonne adresse pour faire une pause goûter équilibrée lors d'une journée shopping.

