Créer soi-même un parfum naturel, unique et personnalisé, c'est ce que propose l'atelier création de parfum Lavande et Camomille. Cette semaine, Lyon Capitale a testé ce concept pour vous.

Oriental, floral, fruitée, boisée, les parfums se déclinent sous une multitude de senteurs, afin de satisfaire tous les goûts. Mais pourquoi ne pas créer son propre parfum composé de ses notes préférées ? Adepte du Do It Yourself (DIY), Laure propose chaque semaine plusieurs ateliers autour de la création de bougies, parfums et cosmétiques naturels. L'occasion de créer soi-même, une recette originale, unique et à son goût. Nous avons testé le concept pour vous.

Confection de notre parfum

Afin d'en savoir plus, nous nous sommes rendus à l'un des ateliers tenu dans le joli et fleuri local de Laure, situé dans la montée des Carmélites (1er arr). Accompagnées d'un groupe de six personnes, nous avons pu créer de A à Z notre propre parfum, unique et naturel, dans un lieu à l'ambiance "cocooning".

Atelier de Lavandes et Camomille situé dans la montée des Carmélites (1er arr).

Après un temps d'échange convivial autour d'une grande table, nous avons sélectionné nos senteurs préférées parmi une multitude de choix. S'en sont suivies plusieurs devinettes sensorielles sur les odeurs choisies, afin de percevoir nos préférées. Figues, musc, lilas ou encore pomme, voici quelques-unes des notes qui pourraient parfumer notre création.

Fini l'agitation, place à la théorie, Laure nous explique la "pyramide du parfum", avec les senteurs de tête, de coeur et de fond. Saviez-vous par exemple que les notes de fond de votre parfum possèdent une plus longue tenue ? (d'où le changement d'odeur au fil de la journée.)

Suite à plusieurs shots de marc de café, retour aux choses sérieuses, il est temps de confectionner sa potion. Après avoir sélectionné nos notes préférées, Laure nous aiguille sur celles à ajouter pour un mélange parfait. Un petit peu d'alcool à parfum à 96 degrés, de nombreuses gouttes d'huiles essentielles et le tour est joué, nous avons créé notre parfum unique et fruité.

Notre kit pour créer un parfum unique

Un atelier complet

Si nous craignons avant l'atelier de ne pas avoir assez de connaissance sur le sujet, les doutes se sont vite dispersés. Grâce aux conseils pratiques et techniques de Laure, nous avons pu concevoir notre parfum sans encombre tout en engrangeant de nouvelles connaissances. Une expérience réussie donc, que nous conseillons aux amateurs de parfums ou à ceux qui veulent simplement passer un bon moment et repartir avec un petit flacon.

Recette de notre parfum floral et fruité :

Remplir un petit contenant de 1/3 d'alcool à parfum

Ajouter 3 gouttes de vanilline, 5 d'ambre et 5 de musc pour les notes de fond

2 gouttes de cassis, 2 de coco, 2 de rose, 4 de muguet, 3 de framboise et 1 de rhubarbe pour les notes de coeur

2 gouttes de Bergamote pour les notes de tête

Compléter le contenant avec l'alcool

Laisser poser pendant un mois

Parfumer vos habits et profiter de l'odeur

