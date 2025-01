Cette semaine, Lyon Capitale s'est rendu chez Chefsquare, afin de tester son atelier de création de pâtes aux douces saveurs de l'Italie.

Apprendre à cuisiner des plats de grand chef ? C'est ce que propose chaque semaine le groupe Chefsquare et ses cours de cuisine. Basés à Paris et à Lyon, les différents ateliers sont animés par des cuisiniers experts dans leur domaine. De la fabrication de nems, aux bases de la chocolaterie, Chefsquare prône le fait-maison, l'utilisation de produits frais, bios, locaux et de saison.

Afin d'assister à l'un de ces cours, Lyon Capitale s'est rendu au 55 rue Garibaldi dans le 6e arrondissement de Lyon. Accompagnés d'un groupe de dix personnes, nous avons pris part à l'atelier du chef Basile, au sein de la grande cuisine du site. Muni de notre plus beau tablier, nous sommes prêts à relever le défi du jour : "apprendre à sublimer les pâtes" , à travers deux recettes : "les tagliatelli al limone" et les "ravioles de chèvre et tomates confites au pesto de roquette"

Premiers pas

Une fois équipé, chacun s'installe autour du grand plan de travail, où attendent différentes farines et des oeufs. Guidés par les précieux conseils du chef Basile, nous confectionnons soigneusement notre "pâte à pâtes". Une fois les deux oeufs et la farine mélangés à la main, il est temps de laisser poser la mixture.

Pas de temps à perdre, pendant que les pâtes en devenir se reposent, Basile nous répartis plusieurs tâches. Si une partie du groupe s'active autour de la sauce au citron, nous sommes en charge de la garniture des ravioles et du pesto à la roquette. Des tomates confites, du fromage de chèvre en petits morceaux, de la ciboulette, un jaune d'oeuf et le tour est joué. Nous avons notre garniture. De l'autre côté de la cuisine, le beurre et la crème sont mélangés, il faudra attendre pour ajouter les zestes de citron finaux.

La farce des ravioles est prête.

Confection des pâtes

La pâte a assez posé, il est temps de confectionner les tagliatelli et les ravioles. Après l'avoir passée une dizaine de fois dans la machine pour l'aplatir, notre pâte est prête à être coupée. S'il suffit d'un tour de manivelle pour que les tagliatteli se forment, les ravioles demandent un travail plus assidu. Sous la houlette du chef, nous remplissons la pâte de farce avant de venir former de petit bonbons à l'aide de nos mains et d'une roulette. Une technique nous permettant d'obtenir une recette traditionnelle italienne, bien loin de celle commercialisée en grande surface.

Confection des ravioles.

Pendant que les pâtes cuisent trois minutes dans l'eau bouillante, les derniers zestes de citron sont ajoutés à la sauce. Une fois les tagliatteli mélangés à la sauce "limone", et les ravioles, au pesto, place à la dégustation. Bilan : nous nous sommes régalés.

Résultat des "tagliatteli al limone."

Un atelier complet et convivial

N'ayant jamais confectionné de pâtes auparavant, nous avons été surpris du résultat : des recettes fondantes au bon goût italien. Un apprentissage rendu facile grâce aux conseils et anecdotes de Basile, très présent tout au long de l'atelier. Petit bonus pour la dégustation finale accompagnée d'un verre de vin, autour du grand plan de travail.

Bilan, Chefsquare propose un atelier convivial, mêlant, formation et travail d'équipe. A réaliser seul ou avec ses proches, il reste accessible à tous les niveaux.

Résultat des ravioles au pesto.

Anecdote du chef : saviez-vous que les grand-mères italiennes n'enlevaient pas leurs bagues pour cuisiner ? Offertes en gage d'amour, elles permettraient de cuisiner avec passion et de rendre leurs plats meilleurs (côté hygiène, l'astuce reste déconseillée).

