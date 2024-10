Du shopping les mains-libres ? Un rêve désormais réalisable à Lyon grâce à IzzyTown. Cette semaine, nous avons testé pour vous l'application mobile qui facilite la vie et la ville aux shoppers.

En partenariat avec 77 commerçants de la métropole de Lyon, IzzyTown permet aux utilisateurs d'acheter toutes sortes d'articles, directement livrés chez eux. Un facilitateur de vie et de ville, afin de profiter pleinement de sa journée, sans en avoir plein les mains.

Le principe est simple, les shoppers se rendent chez leur commerçant, achètent et laissent leurs emplettes sur place. En fin de shopping, il leur suffit de choisir un lieu et une heure de livraison. Les achats sont alors collectés, puis livrés, dans un délai de 2 heures, de façon décarbonée, à vélo ou en véhicule électrique.

Une application accessible à tous, rapide et facile d'utilisation, qui donne envie de se rendre en boutique et non plus de commander en ligne.

Livraisons faites de manière décarbonée

IzzyTown pour une "transition urbaine apaisée"

Comme l'explique sa fondatrice Anne Delaigle, l'application permet de pallier les problèmes liés au projet de piétonnisation de la Presqu'île : "Nous ne pourrons plus déambuler dans la ville avec nos voitures comme autrefois et déposer notre sac après chaque magasin. Cela va poser problème aux personnes ayant du mal à se déplacer, ou à celles qui veulent profiter de leur journée sans être encombré". Une problématique à laquelle l'application propose une solution de livraison éco-responsable et rapide.

Un service proposé auprès de commerces indépendants, permettant ainsi aux petites marques de se démarquer et de résister face à l'ampleur prise par la vente en ligne. "A l'inverse des achats sur internet, ce concept permet aux acheteurs d'essayer, et de demander conseil auprès des vendeurs", explique Anne Delaigle. Un bénéfice s'ajoutant à celui de la livraison rapide, grâce auquel les shoppers ont accès à leurs achats le jour même, et non plusieurs semaines après.

Des nouveautés d'ici 2025

D'ici 2025, l'application IzzyTown devrait étendre son champ de possibilités, avec la mise en place d'un système de récupération de bagages. Un service permettant aux voyageurs de ne pas s'encombrer le jour de leur départ, en confiant leurs sacs et valises à IzzyTown, qui leur livrera directement à la gare ou à l'aéroport.

À terme, Anne Delaigle aimerait également développer son application dans d'autres grandes villes.

