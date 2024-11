Métropole de Lyon : quelles perturbations sur le tramway en novembre ?

Des perturbations vont toucher le tramway lyonnais au mois de novembre. Voici les lignes et les dates concernées.



À partir du 12 novembre, plusieurs lignes de tramway lyonnaises vont connaître des perturbations. La raison ? Des travaux d'extension de la ligne T3, permettant la création de nouvelles stations dans l'est lyonnais, notamment à Décines et à Meyzieu.

Les lignes T3 et T7 seront affectées par ces perturbations, ainsi que le Rhônexpress. Des interruptions de services seront à prévoir, et ce jusqu'à la fin du mois de novembre.

Des interruptions en soirée

Les interruptions concerneront certaines soirées à partir de 19h45 : celles du 12 au 14 novembre, du 17 au 19 novembre et du 25 au 27 novembre.

Pendant ces périodes, la ligne T3 circulera uniquement entre les arrêts "Gare Part-Dieu Villette" et "Vaulx-en-Velin La Soie". Les stations entre "Décines Centre" et "Meyzieu les Panettes" ne seront alors plus desservies dans les deux sens de circulation. Des bus relais seront mis à disposition entre "Vaulx-en-Velin La Soie" et "Meyzieu ZI". Ils circuleront toutes les 15 minutes pour compenser les interruptions.

La ligne T7 et le Rhônexpress ne circuleront pas du tout pendant ces soirées du mois de novembre. Pour le Rhônexpress, un service de remplacement par cars sera mis en place de 20h à minuit entre les stations Vaulx-en-Velin La Soie et Aéroport - Gare de Lyon Saint-Exupéry.

